Комсомольская акробатка выступит на чемпионате Европы
Акробатка из
Акробатка из
Спортсменка заняла третье место на турнире, который проходил в Раменском. Алина Кузнецова в паре с Анастасией Машохиной из Адыгеи заняла третье место в синхронных прыжках. В личном зачёте комсомольчанка заняла четвёртое место. От бронзы её отделили 16 сотых балла.
«Считаю, что выступила хорошо. За обязательную и произвольную программы набрала 100 баллов — это больше, чем было в прошлом сезоне. Было тяжело соревноваться с соперниками, у которых и трудность выше, и опыта больше, и просто они тебя старше», — рассказала корреспонденту агентства Алина Кузнецова.
«Чемпионат Европы — соревнования очень высокого уровня. Немного переживаю, конечно, но буду работать и готовиться к нему. Сначала начнём тренировки дома, потом будет сбор в Новогорске. За это время надо усложнить комбинации, чтобы выступить достойно. Такую задачу перед собой и ставлю. Не задумываюсь о том, какое место займу», — отметила Алина Кузнецова.
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Ранее агентство писало, что в ноябре 2017 года комсомольские акробаты выступили на первенстве мира, где завоевали бронзовую медаль. Алина Кузнецова остановилась в шаге от пьедестала почёта.
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