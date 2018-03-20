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09:35 (мск), источник: Восток Медиа

Комсомольская акробатка выступит на чемпионате Европы

Акробатка из Комсомольска-на-Амуре Алина Кузнецова пробилась в состав национальной сборной на чемпионат Европы по прыжкам на батуте. Воспитанница Александра Коноштарова завоевала бронзовую медаль на чемпионате России и обеспечила себе место в национальной команде.

Спортсменка заняла третье место на турнире, который проходил в Раменском. Алина Кузнецова в паре с Анастасией Машохиной из Адыгеи заняла третье место в синхронных прыжках. В личном зачёте комсомольчанка заняла четвёртое место. От бронзы её отделили 16 сотых балла.

«Считаю, что выступила хорошо. За обязательную и произвольную программы набрала 100 баллов — это больше, чем было в прошлом сезоне. Было тяжело соревноваться с соперниками, у которых и трудность выше, и опыта больше, и просто они тебя старше», — рассказала корреспонденту агентства Алина Кузнецова.

Показанный на чемпионате России результат позволил спортсменке войти в сборную России для участия в чемпионате Европы. Её партнёршей в синхронных прыжках станет Ирина Кундиус из Краснодарского края. Также в состав национальной команды вошли две представительницы Краснодара — Яна Павлова и Сусана Кочесок. Соревнования пройдут в Баку с 11 по 16 апреля.

«Чемпионат Европы — соревнования очень высокого уровня. Немного переживаю, конечно, но буду работать и готовиться к нему. Сначала начнём тренировки дома, потом будет сбор в Новогорске. За это время надо усложнить комбинации, чтобы выступить достойно. Такую задачу перед собой и ставлю. Не задумываюсь о том, какое место займу», — отметила Алина Кузнецова.

Параллельно с чемпионатом России в Раменском проходили всероссийские соревнования «Надежды России». Призёрами состязаний на двойном мини-трампе стали воспитанники Александра Коноштарова: Владислав Сакиркин завоевал золотую медаль, а Полина Луцкая и Лев Бусарев стали серебряными призёрами.

Ранее агентство писало, что в ноябре 2017 года комсомольские акробаты выступили на первенстве мира, где завоевали бронзовую медаль. Алина Кузнецова остановилась в шаге от пьедестала почёта.

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