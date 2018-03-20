В Омске выросло число незаконных мигрантов
Во вторник, 20 марта, на комитете по местному самоуправлению, законности и правопорядку в горсовете Омска начальник УМВД по Омску Александр Меркушов рассказал о раскрытии преступлений в 2017 году.
Во вторник, 20 марта, на комитете по местному самоуправлению, законности и правопорядку в горсовете Омска начальник УМВД по Омску Александр Меркушов рассказал о раскрытии преступлений в 2017 году.
Он отметил, что, несмотря на общую положительную динамику по раскрываемости противоправных действий, возросло количество незаконных мигрантов.
«В прошлом году в Омск приехали 66 тысяч иностранцев без разрешительных документов, обнаружены 873 “резиновые” квартиры. Составлено больше 5 тысяч протоколов. В прошлом году на 322 выросло число преступлений, нарушающих миграционное законодательство», — подчеркнул Меркушов.
После чего члены комитета приняли доклад главы ведомства к сведению.
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