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09:23 (мск), источник: СуперОмск

В Омске выросло число незаконных мигрантов

Во вторник, 20 марта, на комитете по местному самоуправлению, законности и правопорядку в горсовете Омска начальник УМВД по Омску Александр Меркушов рассказал о раскрытии преступлений в 2017 году.

Он отметил, что, несмотря на общую положительную динамику по раскрываемости противоправных действий, возросло количество незаконных мигрантов.

«В прошлом году в Омск приехали 66 тысяч иностранцев без разрешительных документов, обнаружены 873 “резиновые” квартиры. Составлено больше 5 тысяч протоколов. В прошлом году на 322 выросло число преступлений, нарушающих миграционное законодательство», — подчеркнул Меркушов.

После чего члены комитета приняли доклад главы ведомства к сведению.

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