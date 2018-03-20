Эпидемия гриппа объявлена в Санкт-Петербурге: школам рекомендуют уйти на каникулы уже 20 марта

Источник: РИА "Новости"

«Увеличилось число пациентов, которым требуется госпитализация», — отмечает глава регионального Роспотребнадзора.

С 19 марта в Петербурге объявлена эпидемия. А значит, в общественных учреждениях — в частности школах, детсадах, больницах — вводят особый режим. Постановление об усиленных мерах профилактики уже выпустил региональный Роспотребнадзор.

В частности, «фильтровать» потоки теперь должны на входе в медицинские учреждения — грипп и ОРВИ отдельно, прочие заболевания — от них подальше. Заболевших детей и беременных женщин врачам рекомендовано в основном наблюдать на дому с ежедневным патронажем.

С 20 марта к больным, которые сейчас в стационарах и детских санаториях, ограничен допуск посетителей.

В Роспотребнадзоре предполагают, что количество госпитализированных станет еще больше. Председателю комитета по здравоохранению рекомендовано поэтапно перепрофилилировать стационары, чтобы принять, как можно больше гриппующих.

Еще ряд поручений Наталья Башкетова дала комитетам по культуре, образованию, физкультуре и спорту. С 20 марта они должны отменить все культурно-массовые, развлекательные, спортивные развлечения для детей в закрытых помещениях.

Кроме того, главе комитета по образованию Жанне Воробьевой предложено рассмотреть вопрос о переносе срока школьных каникул на 20 марта вместо 24-го.

Добавим, что по данным инфекционной больницы им. Боткина, в их стационар на минувшей неделе поступило больше 600 человек. Это значительно больше, чем в самые пиковые периоды прошлого года. Тем не менее, по прогнозам медиков в ближашее время эпидемия пойдет на спад.