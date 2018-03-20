В Волгоградской области Роспотребнадзор проверил 302 детских сада
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области подвело итоги проверки деятельности дошкольных образовательных учреждений.
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области подвело итоги проверки деятельности дошкольных образовательных учреждений.
Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, в 2017 году было проверено 302 дошкольных образовательных учреждения. В 222 случаях выявлены нарушения санитарного законодательства.
Итоги проверок вылились в предписания об устранении нарушений законодательства, а также представлений об устранении причин и условий, способствовавших правонарушениям. Всего же в ходе контрольных мероприятий было составлено 323 протокола об административных правонарушениях, вынесено 258 постановлений о назначении административного наказания. 68 дел были направлены в суды, решениями которых было наложено 32 штрафа.
Кроме того, в ведомстве отметили, что благодаря целому комплексу мер, удалось полностью ликвидировать очередь в детские сады среди детей в возрасти от трех до семи лет, а также значительно сократить очередь в ясельные группы.
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