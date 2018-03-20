В Волгоградской области Роспотребнадзор проверил 302 детских сада

Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, в 2017 году было проверено 302 дошкольных образовательных учреждения. В 222 случаях выявлены нарушения санитарного законодательства.

Итоги проверок вылились в предписания об устранении нарушений законодательства, а также представлений об устранении причин и условий, способствовавших правонарушениям. Всего же в ходе контрольных мероприятий было составлено 323 протокола об административных правонарушениях, вынесено 258 постановлений о назначении административного наказания. 68 дел были направлены в суды, решениями которых было наложено 32 штрафа.