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11:01 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области Роспотребнадзор проверил 302 детских сада

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области подвело итоги проверки деятельности дошкольных образовательных учреждений.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ведомстве, в 2017 году было проверено 302 дошкольных образовательных учреждения. В 222 случаях выявлены нарушения санитарного законодательства.

Итоги проверок вылились в предписания об устранении нарушений законодательства, а также представлений об устранении причин и условий, способствовавших правонарушениям. Всего же в ходе контрольных мероприятий было составлено 323 протокола об административных правонарушениях, вынесено 258 постановлений о назначении административного наказания. 68 дел были направлены в суды, решениями которых было наложено 32 штрафа.

Кроме того, в ведомстве отметили, что благодаря целому комплексу мер, удалось полностью ликвидировать очередь в детские сады среди детей в возрасти от трех до семи лет, а также значительно сократить очередь в ясельные группы.

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