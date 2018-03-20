Власти предложили присвоить официальные названия шести мостам Калининграда
Власти хотят присвоить официальные названия шести мостам в Калининграде. Об этом на заседании комиссии Горсовета по местному самоуправлению и социальной политике рассказал замглавы горадминистрации Артур Крупин.
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