Власти предложили присвоить официальные названия шести мостам Калининграда

Речь идёт о четырёх мостах на острове Октябрьском — Деревянном, Высоком, Юбилейном и Медовом, а также о двух мостах на Нижнем озере. Им хотят присвоить названия Музейный и Университетский в соответствии с расположенными поблизости объектами.