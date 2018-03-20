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10Луминале-2018
10:44 (мск), источник: Калининград.Ru

Власти предложили присвоить официальные названия шести мостам Калининграда

Власти хотят присвоить официальные названия шести мостам в Калининграде. Об этом на заседании комиссии Горсовета по местному самоуправлению и социальной политике рассказал замглавы горадминистрации Артур Крупин.

Источник: Калининград.Ru

Речь идёт о четырёх мостах на острове Октябрьском — Деревянном, Высоком, Юбилейном и Медовом, а также о двух мостах на Нижнем озере. Им хотят присвоить названия Музейный и Университетский в соответствии с расположенными поблизости объектами.

Как пояснил Крупин, сейчас жители называют их так же, но официально это не закреплено. Впоследствии наименования планируют закрепить и за остальными подобными объектами. Эту работу будут проводить представители топонимической комиссии администрации Калининграда.

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