В Узбекистане спустя 8 лет освободили правозащитника Гайбулло Джалилова

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 20 мар — Sputnik. В Узбекистане после восьмилетнего заключения на свободу вышел правозащитник Гайбулло Джалилов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Он был осужден в 2009 году по обвинению в подготовке террористических актов в Кашкадарьинской области, в том числе на военной базе «Ханабад» и в аэропорту города Карши. Ему также инкриминировали участие в незарегистрированной религиозной организации.

В 2013 году Рабочая группа Организации Объединенных Наций по произвольным арестам и задержаниям призвала освободить Джалилова.

Ранее власти Узбекистана приняли решение об освобождении правозащитников Дильмурада Саидова, Азама Фармонова, Салиджона Абдурахманова, Ганихона Маматханова, Мухаммада Бекжанова, Мурода Джураева, Эркина Мусаева, Джамшида Каримова и ряда других лиц, осужденных к длительным срокам лишения свободы.