На вопросы о работе общественного транспорта ответят хабаровчанам в мэрии
В четверг, 22 марта, управление транспорта администрации Хабаровска проведет горячую телефонную линию, посвященную работе муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев.
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В четверг, 22 марта, управление транспорта администрации Хабаровска проведет горячую телефонную линию, посвященную работе муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев.
С 10:00 до 11:00 по телефону 32−96−22 на вопросы горожан ответит ответственный консультант управления Елена Витальевна Кашеварова, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
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