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10:43 (мск), источник: Губерния онлайн

На вопросы о работе общественного транспорта ответят хабаровчанам в мэрии

В четверг, 22 марта, управление транспорта администрации Хабаровска проведет горячую телефонную линию, посвященную работе муниципальных автобусов, троллейбусов и трамваев.

Источник: РИА "Новости"

С 10:00 до 11:00 по телефону 32−96−22 на вопросы горожан ответит ответственный консультант управления Елена Витальевна Кашеварова, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу мэрии краевой столицы.

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На вопросы о работе общественного транспорта ответят хабаровчанам в мэрии
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