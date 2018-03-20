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10Луминале-2018
10:40 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Турист из Чехии ищет встречи с тигром в лесах Хабаровского края

Житель Праги хочет осуществить мечту всей жизни — встретить амурскую кошку в тайге.

Житель Праги приехал в Хабаровский край, чтобы осуществить мечту всей жизни — встретить амурского тигра в естественной среде обитания. Для этого путешественник посетил национальный парк «Анюйский», чтобы вместе с госинспекторами исследовать местность и найти следы пребывания дикой кошки.

 — Сейчас Йиндрих Фанфрлик изучает нашу дальневосточную тайгу, вместе с инспекторами он подкармливает копытных животных. Таких подкормочных площадок у нас тридцать, на этих базах находят себе угощение кабаны, изюбри и косули, которые являются основной кормовой базой для тигра. Поэтому у гостя есть все шансы встретить тигра, а это как раз и есть его мечта. Наши сотрудники периодически видят полосатую кошку, которая, бывает, выходит на дорогу, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела экологического просвещения, туризма и рекреации филиал «Анюйский» ФГБУ «Заповедное Приамурье» Марина Ридель.

Кстати, Йиндрих Фанфрлик посещает парк уже во второй раз. В прошлом году ему удалось увидеть на снегу следы тигриной свадьбы, когда три самца ходили за одной тигрицей, чем он остался крайне впечатлен. Восторг вызвали также и показанные ему фото, которые были получены из фотоловушек. По прошествии того путешествия, турист выразил желание приехать в нацпарк еще раз, что сейчас и сделал.

 — Я — любитель тигров, приехал из Праги. Мне здесь очень понравилось. Я следил за четырьмя тиграми. Спасибо за все! — оставил путешественник пометку на русском языке в книге отзывов нацпарка.

Как рассказывают сотрудники, которые успели пообщаться с туристом до его отбытия в тайгу, Йиндрих очень увлечен тиграми. Мужчина стал интересоваться их жизнью еще с детства.

 — Вообще он химик, все свое рабочее время проводит в лаборатории, а как только наступают дни отпуска, Йиндрих отправляется в путешествие за своей мечтой. Увидеть тигра в естественной среде обитания турист пытался в Китае, в Приморье и вот во второй раз в «Анюйском» национальном парке. На днях он должен будет вернуться из своего тура и поделиться впечатлениями, — добавила Марина Ридель.

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