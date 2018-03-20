Стали известны дата и время «Тотального диктанта — 2018»
Краснодар в шестой раз присоединится к международной акции проверки грамотности «Тотальный диктант».
Краснодар в шестой раз присоединится к международной акции проверки грамотности «Тотальный диктант».
В этом году акция состоится 14 апреля в 14:00.
За пять лет в Краснодаре увеличилось количество площадок, чтецов и партнеров. Кроме того, количество человек, написавших диктант, выросло почти в семь раз — с 200 до 1 тыс. 314 участников.
«Мы, как координаторы, стараемся сделать проект интересным, соблюдаем все условия акции. Как нам кажется, дух акции находит отклик в ценностях жителей нашего города. С каждым годом мы наблюдаем все больший интерес к самообразованию и саморазвитию: людям важно быть эрудированными, современными и грамотными. В XXI веке быть таким — модно», — прокомментировала координатор проекта в Краснодаре Алена Чавычалова.
В этом году партнеры «Тотального диктанта» организуют конкурсы с подарками для участников акции: конкурс сочинений «Как я написал “Тотальный диктант”» от компании «АЯКС-Риэлт», розыгрыш бесплатной операции от офтальмологической клиники «Три-З», выбор народного чтеца с «Радио 107» и другие.
Участником «Тотального диктанта» может стать любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться на одной из площадок, это можно будет сделать с 4 апреля на сайте totaldict.ru.
Как сообщали Юга.ру, в 2018 году автором текста диктанта станет казанская писательница Гузель Яхина. Текст будет посвящен судьбе немцев Поволжья, а столицей «Тотального диктанта» станет Владивосток.
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