Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дело Скрипаля: Мэй истерично ответила на послание Путина - СМИ
«Контрольный в голову»: Путин новой мерой проучил Киев - эксперт
Рудковская и Плющенко жестко наказывают 5-летнего сына за непослушание
В киевской многоэтажке из вентиляции достали енота
Елену Исинбаеву перепутали с Екатериной Варнавой
Нейросеть разукрасила советские мультикиВо что они превратились?
Жители Британии попросили прощения у россиян
СМИ: Киевляне массово покидают город
Финны обратились к РФ с ценным предложением по Крыму
Лондон сдает позиции: новый поворот дела Скрипаля
Жириновский о президенте в РФ: теперь будет пожизненно
В Сеть попали фото невесты принца Гарри без одежды
Елену Исинбаеву перепутали с Екатериной Варнавой
Леди в красном: Лариса Долина примерила блестящее платье
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Перемены на кухне помогут похудеть
В киевской многоэтажке из вентиляции достали енота
Появятся ли в России платные лифты?
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
10Луминале-2018
10:43 (мск), источник: ivbg.ru

Дорожные рабочие ограничат движение на шести федеральных трассах Ленобласти

Ограничение движения транспорта введено на шести федеральных трассах в Ленинградской области 20 марта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Источник: Reuters

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия:

— км 58 -65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия ПЧ.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:

— км 34 — 64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).

Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия:

— км 32 — 53 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:

— км 52−65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д.

А-181 «Выборг -Светогорск»:

— км 39−40 ограничение скорости в оба направления, реверсивное движение с 08:00 до 19:00, ликвидация деформации покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 149−154 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, реконструкция а/д;.

— км 25−19 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации покрытия;.

— км 40−42 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 12:00, ремонт СБО;.

— км 11−12 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 12:00 до 20:00, ремонт СБО.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Не замерзнуть! Почему объединяются поставщики тепла Выборга
Во Франции взяли под стражу Николя Саркози
Макаревич заявил, что не называл россиян «злобными дебилами»
В Кении умер последний самец северного белого носорога
СМИ: «Газпром» заключит с Украиной новый транзитный контракт
Исландия может присоединиться к бойкоту ЧМ-2018 по футболу
Рубль вырос к доллару и евро благодаря ценам на нефть
Зачем принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман приехал в США
Спорт
СКА снова выиграет, «Салават» победит в Челябинске Представляем прогнозы на игровой день КХЛ
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь