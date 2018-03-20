Дорожные рабочие ограничат движение на шести федеральных трассах Ленобласти
Ограничение движения транспорта введено на шести федеральных трассах в Ленинградской области 20 марта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Ограничение движения транспорта введено на шести федеральных трассах в Ленинградской области 20 марта. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола»
— км 58 -65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия ПЧ.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:
— км 34 — 64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).
Р-23
— км 32 — 53 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).
А-181 «Скандинавия»
— км 52−65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д.
А-181 «Выборг -Светогорск»:
— км 39−40 ограничение скорости в оба направления, реверсивное движение с 08:00 до 19:00, ликвидация деформации покрытия.
А-121 «Сортавала»
— км 149−154 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, реконструкция а/д;.
— км 25−19 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации покрытия;.
— км 40−42 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 12:00, ремонт СБО;.
— км 11−12 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 12:00 до 20:00, ремонт СБО.
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