Дорожные рабочие ограничат движение на шести федеральных трассах Ленобласти

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Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия:

— км 58 -65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия ПЧ.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора:

— км 34 — 64 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).

Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Белоруссия:

— км 32 — 53 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, реверсивное движение, ликвидация деформаций покрытия (выборочно).

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург — Выборг — граница с Финляндской Республикой:

— км 52−65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реконструкция а/д.

А-181 «Выборг -Светогорск»:

— км 39−40 ограничение скорости в оба направления, реверсивное движение с 08:00 до 19:00, ликвидация деформации покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург — Сортавала — автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 149−154 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, реверсивное движение, реконструкция а/д;.

— км 25−19 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации покрытия;.

— км 40−42 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 12:00, ремонт СБО;.