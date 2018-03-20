Детская неотложка не смогла проехать на вызов к грудничку на Ремесленой, 5

К дому на Ремесленной, 5, тому самому, в полуметре от которого строят мост к ЧМ-2018, не смогла подъехать детская неотложка.

— Наш Гриша грудной ребенок с температурой 38,5. Ни «скорой», ни врача из поликлиники не дождаться, — писала в соцсети Ирина Семенова 18 марта.

По словам родителей малыша, в «скорой» попросту отказывались приехать, потому что не могут к ним попасть, не понимают не то что как подъехать, но и как пройти к дому. Маме даже предложили самой привезти больного грудничка в больницу. Ну или тогда встретить карету «скорой помощи» где-нибудь около дома.

Пришлось Елене просить приглядеть за ребенком соседей, пока она ловила врачей на подъездах к Ремесленой.

— Помощь все же оказали, но на это ушел весь день. Звонили и в администрацию района, и в СМИ, — рассказывает Ирина.