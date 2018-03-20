В Намангане начали готовить рекордный 5-тонный сумаляк
Известный узбекский повар Бахриддин Чустий начал готовить пять тонн сумаляка в Намангане.
Известный узбекский повар Бахриддин Чустий начал готовить пять тонн сумаляка в Намангане.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Известный узбекский повар Бахриддин Чустий начал готовить пять тонн сумаляка в Намангане. Вместе с командой поваров и почётными жительницами города узбекский Джейми Оливер намерен сварить самый большой казан сумаляка в истории. Отведать его смогут все желающие 21 марта.
В прошлом году в Узбекистане был поставлен рекорд по приготовлению самого большого казана плова в мире. Этой весной лучшие повара республики решили удивить жителей и весь мир самым большим количеством главного лакомства Навруза — сумаляка.
Как рассказал Бахриддин Чустий, на самом деле все делается не во имя рекорда.
«Количество — это всего лишь цифры, рекорд — часть развлекательной программы. Моя цель — прославлять узбекскую национальную кухню, делать все, чтобы о ней говорили за рубежом, и, конечно, дарить праздник всем собравшимся», — отметил Бахриддин Нажмиддинов (Чустий), ресторатор, автор рекордного плова и сумаляка,
Сегодня утром, 20 марта, весь Наманган собрался, чтобы пожелать поварам сил и терпения, помочь мешать сумаляк в рекордно большом казане, который по спецзаказу сделан Алмалыкским
В этом рекордном казане смешают 2000 кг муки первого сорта, 200 кг муки высшего сорта, 1000 кг пшеницы, 250 литров растительного масла, 5200 литров «бугдой шираси» (специальный состав из ростков пшеницы) и 4400 литров воды.
Завтра, в Навруз, как только сумаляк будет готов, его начнут раздавать всем присутствующим на празднике, а также организаторы планируют отвезти вкуснейшее блюдо в детские дома и интернаты.
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