Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Скрипаль — не Фердинанд»: в США резко осадили Мэй за угрозы РФ
«Контрольный в голову»: Путин новой мерой проучил Киев - эксперт
Тимати отметил день рождения дочери в Пушкинском музее
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат жизнь
Леди в красном: Лариса Долина примерила блестящее платье
Нейросеть разукрасила советские мультикиВо что они превратились?
Жители Британии попросили прощения у россиян
СМИ: Киевляне массово покидают город
Финны обратились к РФ с ценным предложением по Крыму
Лондон сдает позиции: новый поворот дела Скрипаля
Жириновский о президенте в РФ: теперь будет пожизненно
В Сеть попали фото невесты принца Гарри без одежды
80-летняя бабушка Бузовой зажгла под хит Киркорова
Елену Исинбаеву перепутали с Екатериной Варнавой
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Перемены на кухне помогут похудеть
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
8 способов декорировать стены в съемной квартире
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
45Состоялись выборы президента России
10:55 (мск), источник: Podrobno.uz

В Намангане начали готовить рекордный 5-тонный сумаляк

Известный узбекский повар Бахриддин Чустий начал готовить пять тонн сумаляка в Намангане.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Известный узбекский повар Бахриддин Чустий начал готовить пять тонн сумаляка в Намангане. Вместе с командой поваров и почётными жительницами города узбекский Джейми Оливер намерен сварить самый большой казан сумаляка в истории. Отведать его смогут все желающие 21 марта.

Читайте также
В Намангане к Наврузу приготовят рекордный сумаляк

В прошлом году в Узбекистане был поставлен рекорд по приготовлению самого большого казана плова в мире. Этой весной лучшие повара республики решили удивить жителей и весь мир самым большим количеством главного лакомства Навруза — сумаляка.

Как рассказал Бахриддин Чустий, на самом деле все делается не во имя рекорда.

«Количество — это всего лишь цифры, рекорд — часть развлекательной программы. Моя цель — прославлять узбекскую национальную кухню, делать все, чтобы о ней говорили за рубежом, и, конечно, дарить праздник всем собравшимся», — отметил Бахриддин Нажмиддинов (Чустий), ресторатор, автор рекордного плова и сумаляка, бренд-шеф ресторана Sal-Sal и сети Chustiy’s Cuisine.

Сегодня утром, 20 марта, весь Наманган собрался, чтобы пожелать поварам сил и терпения, помочь мешать сумаляк в рекордно большом казане, который по спецзаказу сделан Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом.

В этом рекордном казане смешают 2000 кг муки первого сорта, 200 кг муки высшего сорта, 1000 кг пшеницы, 250 литров растительного масла, 5200 литров «бугдой шираси» (специальный состав из ростков пшеницы) и 4400 литров воды.

Завтра, в Навруз, как только сумаляк будет готов, его начнут раздавать всем присутствующим на празднике, а также организаторы планируют отвезти вкуснейшее блюдо в детские дома и интернаты.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Узбекистане освобожден правозащитник Гайбулло Джалилов
В Ташкенте будут восстанавливать древние рецепты национальных блюд (фото)
Во Франции взяли под стражу Николя Саркози
В Кении умер последний самец северного белого носорога
Макаревич заявил, что не называл россиян «злобными дебилами»
СМИ: «Газпром» заключит с Украиной новый транзитный контракт
Исландия может присоединиться к бойкоту ЧМ-2018 по футболу
В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты
Зачем принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман приехал в США
Спорт
СКА снова выиграет, «Салават» победит в Челябинске Представляем прогнозы на игровой день КХЛ
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь