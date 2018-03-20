В Ростовской области растет число госпитализированных с гриппом и ОРВИ

— На прошедшей неделе число госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ увеличилось на 53,7 процента, — отметили в ведомстве. — По данным вирусологического мониторинга в Ростовской области было обследовано 128 человек с диагнозом ОРВИ и выявлено 44 положительных результата. В частности, вирусы гриппа определены у 11 пациентов. В большинстве случаев это грипп, вызванный штаммом А (H1N1)pdm09 — шесть заболевших, А (H3N2) — два и вирусом гриппа В — три. Кроме того, было диагностировано 33 случая заболевания негриппозной этиологией.