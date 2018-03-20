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10:59 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовской области растет число госпитализированных с гриппом и ОРВИ

В Ростовской области растет число госпитализированных пациентов с диагнозами грипп и ОРВИ. Об этом на своем официальном сайте сообщает региональное Управление Роспотребнадзор, со ссылкой на статистику, поступающую из медучреждений.

Источник: Комсомольская правда

— На прошедшей неделе число госпитализированных с диагнозом грипп и ОРВИ увеличилось на 53,7 процента, — отметили в ведомстве. — По данным вирусологического мониторинга в Ростовской области было обследовано 128 человек с диагнозом ОРВИ и выявлено 44 положительных результата. В частности, вирусы гриппа определены у 11 пациентов. В большинстве случаев это грипп, вызванный штаммом А (H1N1)pdm09 — шесть заболевших, А (H3N2) — два и вирусом гриппа В — три. Кроме того, было диагностировано 33 случая заболевания негриппозной этиологией.

При этом на Дону зарегистрировано более 13,4 тысячи случаев заболевания ОРВИ, из них в Ростове-на-Дону — более 3,9 тысячи. Эпидемические пороги не превышены, но медики призывают внимательнее относится к своему здоровью. При первых случаях заболевания — при подъеме температуры тела, кашле, насморке, боли в горле и боли в мышцах необходимо обратиться к врачу.

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