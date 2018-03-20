В Казани ГИБДД будет массово проверять автобусы
В Казани во вторник сотрудники ГИБДД массово проверят выехавшие на дороги автобусы, об этом сообщили в отделе пропаганды ведомства.
В Казани во вторник сотрудники ГИБДД массово проверят выехавшие на дороги автобусы, об этом сообщили в отделе пропаганды ведомства.
Сотрудники ГИБДД собираются проверять соблюдение режима труда и отдыха водителей с использованием технических средств контроля (тахографов), в случае обнаружения нарушений будет запрещено ездить на автобусах.
В инспекции посоветовали водителям автобусов проверить наличие всех необходимых документов и сроки их действия, призвали соблюдать правила дорожного движения и вовремя оплачивать штрафы за допущенные нарушения.
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