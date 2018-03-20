В Казани ГИБДД будет массово проверять автобусы

В Казани ГИБДД будет массово проверять автобусы

В Казани во вторник сотрудники ГИБДД массово проверят выехавшие на дороги автобусы, об этом сообщили в отделе пропаганды ведомства.