Похолодание ожидается на Кубани на этой неделе
Температура воздуха уже понижается — к выходным столбик термометра будет показывать +3…+8 градусов тепла.
Температура воздуха уже понижается — к выходным столбик термометра будет показывать +3…+8 градусов тепла.
Ночью синоптики и вовсе обещают до нуля, а в северных районах края — до — 5 градусов.
Очередной циклон принесет влажную воздушную массу, и поэтому у нас уже с 20 марта в крае пойдут дожди. Неустойчивую погоду синоптики прогнозируют до конца месяца.
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