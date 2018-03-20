Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Больная мозоль» ПАСЕ: больше не могут молчать о жизни без РФ
«Контрольный в голову»: Путин новой мерой проучил Киев - эксперт
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
Нюшу в ультракоротких шортах сравнили с хищницей
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
СМИ: Дочь Немцова отказала заботливой Собчак
СМИ: в ООН сорвали выступление России
Финны обратились к РФ с ценным предложением по Крыму
Лондон сдает позиции: новый поворот дела Скрипаля
Жириновский о президенте в РФ: теперь будет пожизненно
В Сеть попали фото невесты принца Гарри без одежды
Елену Исинбаеву перепутали с Екатериной Варнавой
Леди в красном: Лариса Долина примерила блестящее платье
Молоко утконоса убивает супермикробы
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачем
Дом из «Криминального чтива» выставлен на продажу
В киевской многоэтажке из вентиляции достали енота
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
10Луминале-2018
10:42 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Похолодание ожидается на Кубани на этой неделе

Температура воздуха уже понижается — к выходным столбик термометра будет показывать +3…+8 градусов тепла.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 70% 757 мм рт. ст. 5 м/с

Ночью синоптики и вовсе обещают до нуля, а в северных районах края — до — 5 градусов.

Очередной циклон принесет влажную воздушную массу, и поэтому у нас уже с 20 марта в крае пойдут дожди. Неустойчивую погоду синоптики прогнозируют до конца месяца.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Молодая актриса обвинила известного российского режиссера в изнасиловании
Цена жизни 250 тысяч: стало известно, где утопили пропавшую семью
Во Франции взяли под стражу Николя Саркози
Макаревич заявил, что не называл россиян «злобными дебилами»
В Кении умер последний самец северного белого носорога
СМИ: «Газпром» заключит с Украиной новый транзитный контракт
Исландия может присоединиться к бойкоту ЧМ-2018 по футболу
Рубль вырос к доллару и евро благодаря ценам на нефть
Зачем принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман приехал в США
Спорт
СКА снова выиграет, «Салават» победит в Челябинске Представляем прогнозы на игровой день КХЛ
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь