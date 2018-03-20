Похолодание ожидается на Кубани на этой неделе

Ночью синоптики и вовсе обещают до нуля, а в северных районах края — до — 5 градусов.

Очередной циклон принесет влажную воздушную массу, и поэтому у нас уже с 20 марта в крае пойдут дожди. Неустойчивую погоду синоптики прогнозируют до конца месяца.