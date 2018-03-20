Инвестору отказали в строительстве гостиницы в центре Москвы
Строительство гостиничного комплекса с подземной парковкой на Большой Переяславской улице отменили в Москве.
Строительство гостиничного комплекса с подземной парковкой на Большой Переяславской улице отменили в Москве.
РИАМО — 20 мар. Строительство гостиничного комплекса с подземной парковкой на Большой Переяславской улице отменили в Москве, говорится в сообщении
«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с нецелесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: улица Большая Переяславская, владение 46, строения 1−4, 6−11 (ЦАО)», — говорится в сообщении.
В настоящее время по указанному адресу расположены административные и производственные здания. Общая площадь объектов составляет более 12,8 тысячи квадратных метров.
Как рассказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев, в намерения инвестора входило строительство по указанному адресу трехзвездочного гостиничного комплекса (включая апартаменты) с подземной автостоянкой.
Планируемая площадь здания составляла 38,5 тысяч квадратных метров. Строения, находящиеся на рассматриваемом земельном участке, инвестор планировал снести.
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