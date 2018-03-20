Ледяной ветер и метели на Среднем Урале сменятся потеплением до «плюса»

По данным Уралгидромета, в среду в регионе ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью будет холодно — минус 10−15 градусов, при прояснении до минус 20. Днем же прогнозируется потепление до плюс 3 градусов.

В четверг ожидается, что температура воздуха ночью будет колебаться от минус 5−10 до 18 градусов — на севере области. Днем прогнозируется от нуля до минус 5 градусов, на севере — до 10 мороза.

В Екатеринбурге в среду синоптики прогнозируют «облачно с прояснениями, без существенных осадков». Температура воздуха ночью ожидается -12−14 градусов, днем потеплеет до плюс 1−3.

В четверг также ожидается облачность с прояснениями, но со снегом. Ночью будет минус 5−7, днем — от минус 1 до минус 3 градусов.