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10:52 (мск), источник: УралПолит.ру

Ледяной ветер и метели на Среднем Урале сменятся потеплением до «плюса»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 марта, ИА УралПолит.Ru. Синоптики прогнозируют потепление до плюсовых температур в Свердловской области.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 70% 757 мм рт. ст. 5 м/с

По данным Уралгидромета, в среду в регионе ожидается облачность с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью будет холодно — минус 10−15 градусов, при прояснении до минус 20. Днем же прогнозируется потепление до плюс 3 градусов.

В четверг ожидается, что температура воздуха ночью будет колебаться от минус 5−10 до 18 градусов — на севере области. Днем прогнозируется от нуля до минус 5 градусов, на севере — до 10 мороза.

В Екатеринбурге в среду синоптики прогнозируют «облачно с прояснениями, без существенных осадков». Температура воздуха ночью ожидается -12−14 градусов, днем потеплеет до плюс 1−3.

В четверг также ожидается облачность с прояснениями, но со снегом. Ночью будет минус 5−7, днем — от минус 1 до минус 3 градусов.

«УралПолит.Ru» писал, что в воскресенье, 18 марта, ГУ МЧС по Свердловской области объявило штормовое и экстренное предупреждение в связи с сильным ветром и метелями. Из-за ухудшения погоды на дорогах региона в понедельник был отмечен всплеск ДТП.

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Ледяной ветер и метели на Среднем Урале сменятся потеплением до «плюса»
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