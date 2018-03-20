Из-за работ на насосной станции на улице Стара-Загора без воды остались несколько многоэтажек

Источник: Reuters

В Самаре во вторник, 20 марта, отключили воду в семи многоэтажных домах на улице Стара-Загора. Связано это с плановыми работами на местной насосной станции подкачки, сообщили в «Самарских коммунальных системах».

Без воды на один день остались жители домов: №№ 89, 91, 101, 113, 121, 137. Отключили воду в 9:00, а вернуть ее обещают к концу рабочего дня — к 16:30.