Из-за работ на насосной станции на улице Стара-Загора без воды остались несколько многоэтажек
Вернуть воду в дома планируют к концу рабочего дня.
Вернуть воду в дома планируют к концу рабочего дня.
В Самаре во вторник, 20 марта, отключили воду в семи многоэтажных домах на улице
Без воды на один день остались жители домов: №№ 89, 91, 101, 113, 121, 137. Отключили воду в 9:00, а вернуть ее обещают к концу рабочего дня — к 16:30.
Напомним, вчера
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