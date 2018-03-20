Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Больная мозоль» ПАСЕ: больше не могут молчать о жизни без РФ
Финны обратились к РФ с ценным предложением по Крыму
Олеся Судзиловская берет уроки английского у старшего сына
8 способов декорировать стены в съемной квартире
Леди в красном: Лариса Долина примерила блестящее платье
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Жители Британии попросили прощения у россиян
СМИ: Киевляне массово покидают город
Финны обратились к РФ с ценным предложением по Крыму
Лондон сдает позиции: новый поворот дела Скрипаля
СМИ: Жириновский рассказал, что будет с Путиным после 2024 года
СМИ США о том, как укрепляется сила Путина
«Сама весна»: Наталья Водянова примерила солнечный образ
Брижит Макрон вышла в свет в мини-платье с кожаным поясом
Молоко утконоса убивает супермикробы
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачем
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
45Состоялись выборы президента России
10:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за работ на насосной станции на улице Стара-Загора без воды остались несколько многоэтажек

Вернуть воду в дома планируют к концу рабочего дня.

Источник: Reuters

В Самаре во вторник, 20 марта, отключили воду в семи многоэтажных домах на улице Стара-Загора. Связано это с плановыми работами на местной насосной станции подкачки, сообщили в «Самарских коммунальных системах».

Без воды на один день остались жители домов: №№ 89, 91, 101, 113, 121, 137. Отключили воду в 9:00, а вернуть ее обещают к концу рабочего дня — к 16:30.

Напомним, вчера из-за коммунальной аварии затопило улицу Промышленности в Железнодорожном районе. Городским властям даже пришлось скорректировать маршрут единственного автобуса, который там ходит — автобуса № 52.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Из Афганистана в Москву этапировали вербощика террористов
В квартире в центре Ульяновска обнаружены тела трех детей и их матери
Во Франции взяли под стражу Николя Саркози
В Кении умер последний самец северного белого носорога
Макаревич заявил, что не называл россиян «злобными дебилами»
СМИ: «Газпром» заключит с Украиной новый транзитный контракт
Исландия может присоединиться к бойкоту ЧМ-2018 по футболу
В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты
Зачем принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман приехал в США
Спорт
СКА снова выиграет, «Салават» победит в Челябинске Представляем прогнозы на игровой день КХЛ
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь