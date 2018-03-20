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10Луминале-2018
10:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Северным оленям в Хабаровском крае нужна свежая кровь

Расти поголовью мешают хищники и вырождение из-за близкородственного скрещивания.

Источник: Хабаровский край сегодня

В трёх северных районах Хабаровского края завершили подсчёт поголовья северных оленей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», самые многочисленные стада пасутся на просторах Охотского района. В личных подсобных хозяйствах учётчики насчитали, по предварительным данным, 2,5 тысяч оленей, за сельскохозяйственными организациями числится более 1300 голов, ещё 120 животных принадлежат владельцу единственного на берегах Охоты крестьянско-фермерского хозяйства.

В Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах оленеводство пока развито намного скромнее.

«На территории нашего района сейчас пасутся 490 северных оленей, — рассказал заведующий отделом экономического развития и муниципальных программ администрации Аяно-Майского района Роман Марткачаков. — Численность животных на протяжении нескольких последних лет колеблется вокруг этих значений. Когда-то падёж был, где-то хищники урон нанесли. Одно у нас хозяйство около Мар-Кюеля базируется, второе — в районе Маймакана, частные стада пасутся в верховьях реки Учур у подножия хребта Джугджур».

В Тугуро-Чумиканском районе по данным «оленьей переписи» в 2018 году осталось 309 голов. Это на 48 животных меньше, чем было год назад. Оленеводством там занимаются две родовые общины «Орон» и недавно созданная «Баюн» в селе Алгазея, а также община «Нёут» в Тугуре.

«С одной стороны падёж поголовья мы объясняем расплодившимися в тайге волками, они наносят большой урон стадам, — отметила специалист по социальным вопросам и национальной политике администрации Тугуро-Чумиканского района Анна Катаева. — Ещё одна проблема — очень слабый генофонд наших оленей. Очень давно не поступала новая кровь, близкородственное скрещивание происходит. Оленята рождаются ослабленными, часто гибнут в первый год жизни. У одной из наших общин уже есть предварительная договорённость купить оленей в соседней Якутии, чтобы улучшить генофонд. Мы уже обратились в краевой Минсельхоз с просьбой помочь нам приобрести и доставить оленей оттуда. С нами уже связывались, и, как я поняла, работа в этом направлении уже ведётся».

Также есть вариант решить проблему близкородственного скрещивания северных оленей при помощи обмена животными между соседними районами. Однако и тут вопрос упирается в транспортную составляющую. Расстояния между оленеводческими хозяйствами на севере Хабаровского края исчисляются сотнями километров.

В региональном минсельхозе сообщили, что в этом году из краевого бюджета на поддержку оленеводства будет выделено 2 миллиона рублей. Это примерно на четверть больше, чем в 2017-м. Приём документов от оленеводов на получение субсидий начнётся с 1 июня. Эта поддержка позволит увеличить поголовье, а также закупить необходимое оборудование. За счёт субсидии оленеводы смогут возместить до 100 процентов понесённых затрат.

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