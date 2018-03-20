Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Скрипаль — не Фердинанд»: в США резко осадили Мэй за угрозы РФ
Польза алкоголя: правда и вымыслы
Олеся Судзиловская берет уроки английского у старшего сына
«Немного забавно»: в Польше о том, почему не поздравляют Путина
Елену Исинбаеву перепутали с Екатериной Варнавой
Нейросеть разукрасила советские мультикиВо что они превратились?
СМИ: Анджелина Джоли в четвертый раз выходит замуж
СМИ: Меркель дала умный совет Мэй по России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Восточной Гуте — видео
Жириновский о президенте в РФ: выборов не будет
80-летняя бабушка Бузовой зажгла под хит Киркорова
Елену Исинбаеву перепутали с Екатериной Варнавой
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Польза алкоголя: правда и вымыслы
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
45Состоялись выборы президента России
14:41 (мск), источник: Publika.md

В Румынии объявлен желтый код метеоопасности из-за снегопадов

Снегопады обрушились и на соседнюю Румынию. Там жёлтый код метеоопасности объявлен в 19 уездах и в Бухаресте.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 81% 756 мм рт. ст. 6 м/с
Источник: Publika.md

Предупреждение действительно до 15 часов.

Синоптики прогнозируют ледяной дождь, метели и гололедицу. В Банате и Олтении выпало до десяти сантиметров снега.

Скорость ветра достигала 50−55 километров в час.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Во Франции взяли под стражу Николя Саркози
Самцы белок убили чужих детенышей перед большим урожаем
В Кремле ответили на отсутствие поздравлений Путину от Трампа
Роскомнадзор дал Telegram 15 дней для предоставления данных ФСБ
В Кении умер последний самец северного белого носорога
Более 60% россиян доверяют заявлениям главы ЦИК, показал опрос
СМИ: «Газпром» заключит с Украиной новый транзитный контракт
Спорт
СКА снова выиграет, «Салават» победит в Челябинске Представляем прогнозы на игровой день КХЛ
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Марина Александрова сменила имидж для съемок продолжения «Паука» Актриса вместе с Андреем Смоляковым снимаются вот уже в пятой части популярной детективной саги
Недвижимость
Полицейский продал чужую квартиру как свою
Путин поручил ограничить кадастровую стоимость недвижимости
В Москве построят 22 дома по программе реновации в этом году
Названы самые дорогие города мира
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь