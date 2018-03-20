В Румынии объявлен желтый код метеоопасности из-за снегопадов
Снегопады обрушились и на соседнюю Румынию. Там жёлтый код метеоопасности объявлен в 19 уездах и в Бухаресте.
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Снегопады обрушились и на соседнюю Румынию. Там жёлтый код метеоопасности объявлен в 19 уездах и в Бухаресте.
Предупреждение действительно до 15 часов.
Синоптики прогнозируют ледяной дождь, метели и гололедицу. В Банате и Олтении выпало до десяти сантиметров снега.
Скорость ветра достигала 50−55 километров в час.
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