В Кемеровской области талыми водами затопило участок дороги

Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, дорогу затопило на 82 километре «Ленинск-Кузнецкий- Новокузнецк — Междуреченск» между посёлками Севск и Кутоново. Движение транспорта по этому участку временно ограничено в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения.

На месте работают экипажи ГИБДД и сотрудники МЧС. Объезд транспорта, в том числе общественного, организован по дороге «Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк». Ограничение будет снято, как только исчезнет опасность для участников дорожного движения.