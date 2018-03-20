В Кемеровской области талыми водами затопило участок дороги
Движение транспорта временно ограничено.
Движение транспорта временно ограничено.
В Прокопьевском районе тылами водами затопило участок дороги.
Как сообщает
На месте работают экипажи ГИБДД и сотрудники МЧС. Объезд транспорта, в том числе общественного, организован по дороге «Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк». Ограничение будет снято, как только исчезнет опасность для участников дорожного движения.
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