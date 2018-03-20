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10Луминале-2018
10:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемеровской области талыми водами затопило участок дороги

Движение транспорта временно ограничено.

В Прокопьевском районе тылами водами затопило участок дороги.

Как сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции, дорогу затопило на 82 километре «Ленинск-Кузнецкий- Новокузнецк — Междуреченск» между посёлками Севск и Кутоново. Движение транспорта по этому участку временно ограничено в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения.

На месте работают экипажи ГИБДД и сотрудники МЧС. Объезд транспорта, в том числе общественного, организован по дороге «Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк». Ограничение будет снято, как только исчезнет опасность для участников дорожного движения.

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