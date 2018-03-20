Макаревич заявил, что не называл россиян «злобными дебилами»
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал свой нашумевший пост в Facebook о «злобных дебилах».
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич прокомментировал свой нашумевший пост в Facebook о «злобных дебилах».
«Не говорил я такого. А написал я в
Ранее Макаревич написал в Facebook, что американцы «спокойнее, веселее и добрее» россиян, с которыми «происходит
На высказывание лидера «Машины времени» ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что «ваш кандидат» телеведущая Ксения Собчак, которая в 2010 году назвала россиян «генетическим отребьем», набрала на выборах 1,6%.
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