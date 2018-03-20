Макаревич заявил, что не называл россиян «злобными дебилами»

Источник: РИА Новости

«Не говорил я такого. А написал я в каком-то комментарии дословно следующее (речь шла о телевидении): “Мне кажется, госпропаганда изобрела какой-то двадцать пятый кадр, превращающий людей в злобных дебилов”. Есть разница, нет?» — пояснил музыкант.

Ранее Макаревич написал в Facebook, что американцы «спокойнее, веселее и добрее» россиян, с которыми «происходит что-то ужасное». Один из читателей написал в комментариях, что на россиян так повлияла «пропаганда», Макаревич с ним согласился.

На высказывание лидера «Машины времени» ответила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что «ваш кандидат» телеведущая Ксения Собчак, которая в 2010 году назвала россиян «генетическим отребьем», набрала на выборах 1,6%.