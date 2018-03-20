Красноярцев зовут соревноваться с роботами и тестировать технологии

В рамках выставки «Назад в будущее», которая задержится в Красноярске до 15 апреля (ТЦ «Июнь», ул. Партизана Железняка, 23), горожане могут отправиться в семейное путешествие в мир технологий.

Экспозиция поделена на тематические зоны, где представлены гаджеты сразу нескольких эпох. В «Экозоне» гости могут увидеть левитацию, гибкие солнечные батареи, попробовать космическую еду, протестировать технологии умного дома и др. Кроме того, посетители локации увидят роботов-питомцев: например, эмоционального робота Козмо с искусственным интеллектом, который способен распознавать людей и их эмоции, или робота-динозавра Плео — непредсказуемого, любознательного и общительного.

В зоне нейроинтерфейсов можно посоревноваться с роботом в силе мысли. Когда мы думаем, у нас в голове появляются импульсы, именно их считывают шлемы. От силы мысли будет зависеть, как далеко укатится шарик по специальной поверхности. Используйте силу мысли, чтобы управлять голограммами и продемонстрировать потрясающие трюки джедаев из саги «Звездные войны». А нейрогаджет «Ушки» определит, какое у вас сегодня настроение.

«Отдельную часть выставки будут занимать зоны виртуальной и дополненной реальности. Здесь в специальных очках посетители могут полетать над Парижем или покататься на экстремальных американских горках», — рассказали организаторы.

На выставке можно будет прокатиться на транспорте будущего — одноколесном электроскейт-сноуборде, аналоге знаменитого летающего скейта Марти Макфлая из легендарного фильма. Конструкция выполнена таким образом, что нижняя часть обода практически сливается с землёй и дарит визуальный эффект парения скейта.

В «Творческой зоне» на протяжении всего дня для детей и взрослых действуют мастер-классы, на которых каждый желающий сможет порисовать 3D-ручкой или попробовать себя в роли изобретателя. Все поделки гости смогут забрать с собой.

Красноярцы могут получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Назад в будущее» у партнеров компании, подробности можно узнать в официальной группе мероприятия.