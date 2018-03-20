Красноярцев зовут соревноваться с роботами и тестировать технологии
Выставка «Назад в будущее» покажет горожанам достижения инженерной мысли прошлого, настоящего и будущего.
Выставка «Назад в будущее» покажет горожанам достижения инженерной мысли прошлого, настоящего и будущего.
В рамках выставки «Назад в будущее», которая задержится в Красноярске до 15 апреля (ТЦ «Июнь», ул. Партизана Железняка, 23), горожане могут отправиться в семейное путешествие в мир технологий.
Экспозиция поделена на тематические зоны, где представлены гаджеты сразу нескольких эпох. В «Экозоне» гости могут увидеть левитацию, гибкие солнечные батареи, попробовать космическую еду, протестировать технологии умного дома и др. Кроме того, посетители локации увидят роботов-питомцев: например, эмоционального робота Козмо с искусственным интеллектом, который способен распознавать людей и их эмоции, или
«Отдельную часть выставки будут занимать зоны виртуальной и дополненной реальности. Здесь в специальных очках посетители могут полетать над Парижем или покататься на экстремальных американских горках», — рассказали организаторы.
На выставке можно будет прокатиться на транспорте будущего — одноколесном
Красноярцы могут получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Назад в будущее» у партнеров компании, подробности можно узнать в официальной группе мероприятия.
Выставка «Назад в будущее» будет работать в Красноярске до 15 апреля. Узнать подробнее о выставке можно на официальном сайте, по тел. (391) 271−35−75 или в соцсетях — «ВКонтакте» или Instagram.
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