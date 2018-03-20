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10:59 (мск), источник: Newslab.ru

Судьбу аэроэкспресса в Красноярске решат до конца апреля

К марту 2019 года построить железную дорогу точно не успеют, но она необходима для создания на базе Черемшанки особой экономической зоны.

Источник: Агентство «Москва»

Владимир Путин поручил оценить целесообразность строительства железнодорожной ветки до красноярского аэропорта. Соответствующее поручение появилось на официальном сайте главы государства.

В субботу глава государства поручил правительству Красноярского края и ОАО «РЖД» рассмотреть вопрос целесообразности строительства железнодорожной ветки до международного аэропорта Красноярска. Доклад президенту запланирован на 25 апреля.

«Рассмотреть вопрос о целесообразности строительства железнодорожной ветки от станции Бугач до международного аэропорта Красноярск (Емельяново) с учётом перспектив развития данного аэропорта-хаба и планов развития Емельяновского района Красноярского края», — говорится в поручении.

Напомним, что поручение проработать вопрос запуска аэроэкспресса в Красноярске Владимир Путин дал еще в марте 2017 года, когда приезжал в город. Проект был презентован в июле того же года. Его реализация оценивалась в 7 млрд рублей. Запустить аэроэкспресс собирались к Универсиаде. Однако работа так и не началась. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс уже заявил, что к марту 2019 года построить железную дорогу не успеют, но она необходима для создания на базе Черемшанки особой экономической зоны.

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