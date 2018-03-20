Судьбу аэроэкспресса в Красноярске решат до конца апреля
К марту 2019 года построить железную дорогу точно не успеют, но она необходима для создания на базе Черемшанки особой экономической зоны.
К марту 2019 года построить железную дорогу точно не успеют, но она необходима для создания на базе Черемшанки особой экономической зоны.
Владимир Путин поручил оценить целесообразность строительства железнодорожной ветки до красноярского аэропорта. Соответствующее поручение появилось на официальном сайте главы государства.
В субботу глава государства поручил правительству Красноярского края и ОАО «РЖД» рассмотреть вопрос целесообразности строительства железнодорожной ветки до международного аэропорта Красноярска. Доклад президенту запланирован на 25 апреля.
«Рассмотреть вопрос о целесообразности строительства железнодорожной ветки от станции Бугач до международного аэропорта Красноярск (Емельяново) с учётом перспектив развития данного
Напомним, что поручение проработать вопрос запуска аэроэкспресса в Красноярске Владимир Путин дал еще в марте 2017 года, когда приезжал в город. Проект был презентован в июле того же года. Его реализация оценивалась в 7 млрд рублей. Запустить аэроэкспресс собирались к Универсиаде. Однако работа так и не началась. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс уже заявил, что к марту 2019 года построить железную дорогу не успеют, но она необходима для создания на базе Черемшанки особой экономической зоны.
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