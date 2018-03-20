Судьбу аэроэкспресса в Красноярске решат до конца апреля

Напомним, что поручение проработать вопрос запуска аэроэкспресса в Красноярске Владимир Путин дал еще в марте 2017 года, когда приезжал в город. Проект был презентован в июле того же года. Его реализация оценивалась в 7 млрд рублей. Запустить аэроэкспресс собирались к Универсиаде. Однако работа так и не началась. Врио губернатора Красноярского края Александр Усс уже заявил, что к марту 2019 года построить железную дорогу не успеют, но она необходима для создания на базе Черемшанки особой экономической зоны.