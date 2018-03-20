28 марта в Екатеринбурге проведут первую репитицию Парада Победы

Источник: Комсомольская правда

Екатеринбург начинает готовиться к 9 Мая. Так, на следующей неделе уральские военные проведут первую репетицию Парада Победы. Она состоится 28 марта. Из-за этого на Вторчермете будут временно закрыты несколько улиц.

— В этот день с 09.00 до 13.00 будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Новосибирской второй, от Палисадной до Окружной; по Зенитчиков, от Палисадной до Братской; по Патриса Лумумбы, от Братской до Военной; и по Эскадронной, от Окраинной до Новосибирской второй, — рассказали в администрации Екатеринбурга.

Аналогичная ситуация будет наблюдаться на этих улицах 4, 11, 18 и 25 апреля. Так что, ищите пути объезда. Также неудобство придется терпеть автомобилистам на центральных улицах города в ночь с 27 на 28 апреля, с 2 по 3 мая и с 4 по 5 мая.

— В эти дни с 20.00 до 04.00 будет закрыто движение по проспекту Ленина, от Луначарского до Репина; по Репина, от Ленина до Малышева; по 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина; по Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев, — добавили в мэрии.