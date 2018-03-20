В Казани планируется отключение ряда центральных каналов

С 8.00 до 18.00 могут быть отключены телеканалы «Первый канал», Телевидение «Татарстан — Новый Век», «Россия 1», «Россия-К», «Петербург 5 канал», «Звезда», программы первого и второго мультиплексов и радиоканалы «Радио России», «Серебряный дождь», «Ретро ФМ», «Наше Радио», «Маяк», «Вести ФМ».