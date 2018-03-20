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17:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Пьяный мужчина уснул на крыше гостиницы в Черняховске

В Черняховске спасатели сняли с крыши гостиницы уснувшего мужчину. Об этом сообщает система «112» на своей странице в «Вконтакте».

Инцидент произошел на улице Ленина. В службу спасения позвонил очевидец, который сообщил, что на крыше гостевого дома находится некий полуголый мужчина.

— Очевидец заметил человека, держащегося двумя руками за парапет. Мужчина, не имея какой-либо одежды ниже пояса, пытался освежиться после большого количества выпитого алкоголя. Провисев некоторое время передом, мужчина перевернулся другой стороной и полез на крышу. Лишившись сил на половине пути, он просто уснул, — рассказали в системе «112».

Наблюдавший за происходящим водитель не мог самостоятельно оказать пострадавшему помощь. С этой задачей справились полиция и скорая.

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