В Самаре начали работать все школы, закрытые на карантин
По данным департамента образования Самары в областной столице все школы, ранее закрытые на карантин, приступили к работе.
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По данным департамента образования Самары в областной столице все школы, ранее закрытые на карантин, приступили к работе.
Однако в 19 образовательных учреждениях в 33 классах приостановлено обучение в связи с больших количеством детей заболевших ОРВИ и гриппом.
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