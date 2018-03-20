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11:02 (мск), источник: Volga News

В Самаре начали работать все школы, закрытые на карантин

По данным департамента образования Самары в областной столице все школы, ранее закрытые на карантин, приступили к работе.

Источник: РИА "Новости"

Однако в 19 образовательных учреждениях в 33 классах приостановлено обучение в связи с больших количеством детей заболевших ОРВИ и гриппом.

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