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14:16 (мск), источник: Nur.kz

Шпекбаев: Казахстанцы стали меньше брать и давать взятки

Глава Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев заявил, что в Казахстане стали гораздо реже давать взятки.

Источник: Nur.kz

По его мнению, на уровень коррупции может позитивно повлиять религия — ведь в ней взятки оцениваются как грех, сообщает NUR.KZ.

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Шпекбаев отметил, что, согласно независимому мировому исследованию TransparencyInternational, количество дающих взятки казахстанцев сократилось на 25%, а оценка Казахстана в «восприятии коррупции» улучшилась на девять позиций и два бала. По его мнению, люди станут реже брать и давать взятки, если общество начнет воспринимать это как унизительное позорное явление.

«В достижении этой цели велика роль творческой интеллигенции, культурных и образовательных учреждений, СМИ. Весомый вклад в решение этой проблемы могли бы внести представители духовенства. Ведь во всех религиях стяжательство и мздоимство резко осуждаются и оцениваются как деяния, неугодные Богу, как позорный и недопустимый грех», — заявил Шпекбаев во время интернет-конференции.

Существующее снижение коррупции в стране он связывает с новой антикоррупционной политикой государства. Одна из эффективных мер — материальное поощрение. В 2017 году за сообщения о фактах коррупции 226 казахстанцев получили в целом более 31 миллиона тенге. В 2016 году это было 27 миллионов на 185 человек.

«В Казахстане снижается уровень коррупции. Казахстанцы стали меньше как брать, так и давать взятки», — заключил глава агентства.

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