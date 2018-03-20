Шпекбаев: Казахстанцы стали меньше брать и давать взятки
Глава Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев заявил, что в Казахстане стали гораздо реже давать взятки.
Глава Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев заявил, что в Казахстане стали гораздо реже давать взятки.
По его мнению, на уровень коррупции может позитивно повлиять религия — ведь в ней взятки оцениваются как грех, сообщает NUR.KZ.
Шпекбаев отметил, что, согласно независимому мировому исследованию TransparencyInternational, количество дающих взятки казахстанцев сократилось на 25%, а оценка Казахстана в «восприятии коррупции» улучшилась на девять позиций и два бала. По его мнению, люди станут реже брать и давать взятки, если общество начнет воспринимать это как унизительное позорное явление.
«В достижении этой цели велика роль творческой интеллигенции, культурных и образовательных учреждений, СМИ. Весомый вклад в решение этой проблемы могли бы внести представители духовенства. Ведь во всех религиях стяжательство и мздоимство резко осуждаются и оцениваются как деяния, неугодные Богу, как позорный и недопустимый грех», — заявил Шпекбаев во время
Существующее снижение коррупции в стране он связывает с новой антикоррупционной политикой государства. Одна из эффективных мер — материальное поощрение. В 2017 году за сообщения о фактах коррупции 226 казахстанцев получили в целом более 31 миллиона тенге. В 2016 году это было 27 миллионов на 185 человек.
«В Казахстане снижается уровень коррупции. Казахстанцы стали меньше как брать, так и давать взятки», — заключил глава агентства.
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