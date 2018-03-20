Пара поженилась благодаря ошибочному сообщению в WhatsApp
Эта история любви похожа на классическую романтическую комедию.
Эта история любви похожа на классическую романтическую комедию.
37-летняя Лина Далбэк и 44-летний Майкл Евангелоу познакомились благодаря сообщению в мессенджере, которое было ошибочно отправлено не на тот номер.
Их общение быстро переросло во флирт, и уже через несколько часов они решили встретиться. И как бывает только в романтических комедиях, уже через две недели Майкл сделал Лине предложение, а свадьбу влюбленные сыграли через три месяца.
В сообщении, с которого все и началось, было только название фильма Girls trip («Улетные девочки»).
К счастью, и Майкл, и Лина оказались одинокими и были не против завязать романтические отношения. К тому же, по счастливой случайности, оба жили в Лондоне, а потому спустя всего четыре часа переписки они решили встретиться в одном из ресторанов в центре.
Их первый поцелуй случился в тот же вечер, а со следующего дня пара уже не расставалась.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.