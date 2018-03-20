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10:58 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Пара поженилась благодаря ошибочному сообщению в WhatsApp

Эта история любви похожа на классическую романтическую комедию.

37-летняя Лина Далбэк и 44-летний Майкл Евангелоу познакомились благодаря сообщению в мессенджере, которое было ошибочно отправлено не на тот номер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Их общение быстро переросло во флирт, и уже через несколько часов они решили встретиться. И как бывает только в романтических комедиях, уже через две недели Майкл сделал Лине предложение, а свадьбу влюбленные сыграли через три месяца.

Во время загрузки произошла ошибка.

В сообщении, с которого все и началось, было только название фильма Girls trip («Улетные девочки»).

Майкл был уверен, что отправлял сообщение самому себе, чтобы просто не забыть название кино, которое хочет посмотреть. Но все обернулось настоящей историей любви.

К счастью, и Майкл, и Лина оказались одинокими и были не против завязать романтические отношения. К тому же, по счастливой случайности, оба жили в Лондоне, а потому спустя всего четыре часа переписки они решили встретиться в одном из ресторанов в центре.

Их первый поцелуй случился в тот же вечер, а со следующего дня пара уже не расставалась.

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