На севере Красноярского края открыли дорогу в аэропорт и Дудинку
Погодные условия там улучшились.
Погодные условия там улучшились.
На севере Красноярского края улучшились погодные условия, поэтому ограничения на трассе «Норильск-Алыкель» полностью сняли.
«Открыто движение для всех видов транспорта на федеральной дороге А-382 Дудинка — Алыкель. Аэропорт работает по регламенту, задержки авиарейсов нет», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Сегодня на трассах дежурят сотрудники ДПС, для водителей работают восемь пунктов обогрева. Последствия сильной метели устраняют 70 спасателей и 26 единиц техники.
Напомним, трассу «Норильск-Алыкель» сегодня закрывали для легковых автомобилей
Ухудшение погоды наблюдается и в краевом центре. Порывы ветра в городе достигают 28 м/с.
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