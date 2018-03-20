На севере Красноярского края открыли дорогу в аэропорт и Дудинку

На севере Красноярского края улучшились погодные условия, поэтому ограничения на трассе «Норильск-Алыкель» полностью сняли.

«Открыто движение для всех видов транспорта на федеральной дороге А-382 Дудинка — Алыкель. Аэропорт работает по регламенту, задержки авиарейсов нет», — говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

Сегодня на трассах дежурят сотрудники ДПС, для водителей работают восемь пунктов обогрева. Последствия сильной метели устраняют 70 спасателей и 26 единиц техники.

Напомним, трассу «Норильск-Алыкель» сегодня закрывали для легковых автомобилей из-за низовой снежной бури и плохой видимости. На севере Красноярского края дует ветер со скоростью до 23 м/с.