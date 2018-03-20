Ведущий педагогический вуз Урала обрел нового ректора

УрГПУ, основанный в 1930 году, является одним из старейших вузов Урала, а также вторым по численности студентов вузом Свердловской области (после УрФУ). В 2012 году согласно результатам «Общественного контроля за процедурами приема в вузы как условие обеспечения равного доступа к образованию», проводимого по заказу Общественной палаты России УрГПУ среди 43 педагогических вузов Российской занял 4-е место.