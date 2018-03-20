Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Скрипаль — не Фердинанд»: в США резко осадили Мэй за угрозы РФ
«Контрольный в голову»: Путин новой мерой проучил Киев - эксперт
Тимати отметил день рождения дочери в Пушкинском музее
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат жизнь
Брижит Макрон вышла в свет в мини-платье с кожаным поясом
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Жители Британии попросили прощения у россиян
СМИ: Киевляне массово покидают город
Финны обратились к РФ с ценным предложением по Крыму
Лондон сдает позиции: новый поворот дела Скрипаля
СМИ: Жириновский рассказал, что будет с Путиным после 2024 года
СМИ США о том, как укрепляется сила Путина
«Сама весна»: Наталья Водянова примерила солнечный образ
Брижит Макрон вышла в свет в мини-платье с кожаным поясом
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Перемены на кухне помогут похудеть
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
8 способов декорировать стены в съемной квартире
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
45Состоялись выборы президента России
11:20 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Ведущий педагогический вуз Урала обрел нового ректора

Им стала Светлана Минюрова.

19 марта Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ) обрел нового ректора. Им стала завкафедрой общей психологии Института психологии Светлана Минюрова. До своего избрания она занимала пост первого проректора, передает «Уралинформбюро».

Помимо Минюровой, на должность ректора претендовали заведующая кафедрой информатики Марина Лапенок и директор Института социального образования Ирина Ларионова.

Алевтина Симонова, возглавлявшая вуз последние 4 года, будет работать в должности до 25 апреля.

УрГПУ, основанный в 1930 году, является одним из старейших вузов Урала, а также вторым по численности студентов вузом Свердловской области (после УрФУ). В 2012 году согласно результатам «Общественного контроля за процедурами приема в вузы как условие обеспечения равного доступа к образованию», проводимого по заказу Общественной палаты России УрГПУ среди 43 педагогических вузов Российской занял 4-е место.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Google Earth помог найти пропавший малайзийский Boeing
Во Франции взяли под стражу Николя Саркози
В Кении умер последний самец северного белого носорога
Макаревич заявил, что не называл россиян «злобными дебилами»
СМИ: «Газпром» заключит с Украиной новый транзитный контракт
Исландия может присоединиться к бойкоту ЧМ-2018 по футболу
В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты
Зачем принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман приехал в США
Спорт
СКА снова выиграет, «Салават» победит в Челябинске Представляем прогнозы на игровой день КХЛ
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
У петербуржцев из кранов потек бензин
В Лондоне выставили на продажу дом знаменитого художника
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь