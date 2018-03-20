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11:18 (мск), источник: Om1.ru

В Горсовете пожаловались, что в Омске не хватает пунктов полиции

Город расширяется, а новые полицейские пункты не появляются, заявили на заседании.

Сегодня, 20 марта, в Омске прошло заседание Городского совета. На повестке дня были вопросы местного самоуправления и правопорядка. Конкретно рассматривались обстоятельства с преступностью в городе.

Депутаты посетовали, что в Омске недостаточно пунктов полиции, мало сотрудников в службе «02», а камеры уличного видеонаблюдения не в порядке. Глава омской полиции согласился с тем, что видеокамеры работают плохо. Чаще всего на полученной записи невозможно что-то разглядеть, заметны лишь очертания нарушителя. Возможно, с этой трудностью справится новая система АПК «Безопасный город».

Депутат Омского городского совета Аркадий Лунев отметил, что пространство города увеличивается, но в образующихся районах не создают пункты полиции. Депутат Юрий Козловский, в свою очередь, заявил, что на весь город в службе экстренного вызова полиции работает шесть человек. Каждому из них необходимо делать перерыв в течение четырех часов. Таким образом, на звонки отвечают лишь пятеро. А в летние месяцы люди чаще звонят в полицию.

Главный в омской полиции Алексей Меркушов пояснил на заседании, что работу службы «02» сейчас налаживают, разделяя обязанности сотрудников. К примеру, один человек отвечает за справочные данные, другой — принимает звонки от больниц.

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