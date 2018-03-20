Принц Гарри отказался подписывать брачный контракт
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от брачного контракта перед свадьбой. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает Корреспондент.
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от брачного контракта перед свадьбой. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает Корреспондент.
Принц Гарри и Меган Маркл отказались от брачного контракта перед свадьбой. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает Корреспондент.
Отмечается, что принц уверен в своих чувствах и считает, что его брак будет долгим и крепким, поэтому никакой нужды в брачном договоре нет.
Однако, королевский двор настаивает на составлении такого документа. Особенно с учетом того, что у Меган уже есть опыт развода (в 2013 году актриса после двух лет брака развелась с кинорежиссером Тревором Энгельсоном).
Ранее от контракта отказались как брат Гарри, принц Уильям, так и его мать, принцесса Диана.
По неофициальной информации, состояние принца оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов (около 34 миллионов евро).
Его невеста владеет 4 миллионами фунтов (около 4,5 миллиона евро).
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