Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Скрипаль — не Фердинанд»: в США резко осадили Мэй за угрозы РФ
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак
Раз в 18 лет: когда в Россию придет настоящая весна
Дмитрий Тарасов повеселился на вечеринке
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Северный удар по СПГ США: РФ распечатывает стратегическую кубышку
СМИ: в ООН сорвали выступление России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
В Сети появились кадры уничтожения позиций боевиков «Метеоритом»
Жириновский о президенте в РФ: выборов не будет
80-летняя бабушка Бузовой зажгла под хит Киркорова
Елену Исинбаеву перепутали с Екатериной Варнавой
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Как собственный дом убивает вас
В Петербурге из земли забил фонтан высотой с многоэтажку (видео)
Как из трёх комнат сделать четыре: пример квартиры
Фоторепортажи
8Российские дипломаты покинули посольство в Лондоне
45Состоялись выборы президента России
13:43 (мск), источник: Publika.md

Принц Гарри отказался подписывать брачный контракт

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от брачного контракта перед свадьбой. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает Корреспондент.

Источник: Publika.md

Принц Гарри и Меган Маркл отказались от брачного контракта перед свадьбой. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает Корреспондент.

Читайте также
От Трампа-младшего уходит супруга

Отмечается, что принц уверен в своих чувствах и считает, что его брак будет долгим и крепким, поэтому никакой нужды в брачном договоре нет.

Однако, королевский двор настаивает на составлении такого документа. Особенно с учетом того, что у Меган уже есть опыт развода (в 2013 году актриса после двух лет брака развелась с кинорежиссером Тревором Энгельсоном).

Ранее от контракта отказались как брат Гарри, принц Уильям, так и его мать, принцесса Диана.

По неофициальной информации, состояние принца оценивается в 30 миллионов фунтов стерлингов (около 34 миллионов евро).

Его невеста владеет 4 миллионами фунтов (около 4,5 миллиона евро).

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Во Франции взяли под стражу Николя Саркози
Российскую армию вооружат «Терминатором-2»
В Кремле ответили на отсутствие поздравлений Путину от Трампа
Самцы белок убили чужих детенышей перед большим урожаем
Эрдоган обвинил США в крупных поставках оружия боевикам в Сирии
Более 60% россиян доверяют заявлениям главы ЦИК, показал опрос
В Кении умер последний самец северного белого носорога
Спорт
СКА снова выиграет, «Салават» победит в Челябинске Представляем прогнозы на игровой день КХЛ
Авто
Минтранс назвал новые сроки открытия моста в Крым Движение по автодороге через Керченский пролив будут запускать поэтапно. Сначала проезд разрешат легковым автомобилям и пассажирским автобусам
Hi-Tech
Борьба с пластиком может навредить природе Green Alliance предупреждают об опасности непродуманных мер борьбы с загрязнением планеты.
Кино
Марина Александрова сменила имидж для съемок продолжения «Паука» Актриса вместе с Андреем Смоляковым снимаются вот уже в пятой части популярной детективной саги
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Исторический особняк незаконно отремонтировали в Москве
В США начали строить музей создателя «Звездных войн»
Дома научились печатать на 3D-принтере за 24 часа (видео)
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь