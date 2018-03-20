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14:20 (мск), источник: N + 1

Самцы белок убили чужих детенышей перед большим урожаем

Самцы североамериканских красных белок умеют предсказывать урожайный год, и перед его наступлением они убивают чужих детенышей, говорится в статье в Ecological Society of America. Это происходит потому, что перед урожаем самки могут иметь второй помет бельчат и у самцов появляется второй шанс на отцовство в этом сезоне.

Источник: Kylli Kittus/CC0

Среди млекопитающих нередко встречается инфантицид (убийство чужих детенышей), который нередко проявляется в том, что самцы убивают потомство других отцов. Кормящая самка не расположена к спариванию, и самец решает эту проблему, убивая ее детенышей. Инфантицид распространен у видов, которые живут группами, и самки которых приносят несколько пометов в год. В противном случае эта стратегия не принесет самцу желаемого отцовства и ему все равно придется ждать следующего сезона размножения.

Предыдущее исследование показало, что cамки красных белок (Tamiasciurus hudsonicus) умеют предвидеть большой урожай шишек (что случается редко и нерегулярно) и рожают много детенышей, причем иногда дважды за сезон.

В такие годы большему количеству особей удается прокормиться, и, не смотря на обнаружившийся именно в такие годы самцовый инфантицид, все равно выживает больше детенышей.

Механизмы, позволяющие белкам предсказывать урожай пока не известны, есть предположение, что поедание большого количества зеленых шишек весной влияет на их стратегию поведения и гормональный статус.

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Джессика Хейнс (Jessica A.Haenes) и ее коллеги-биологи из Университета Альберты впервые описали детоубийство у самцов красных белок. Ученые проводили наблюдения за этим видом в течение 12 лет. За это время было три урожайных года у белой ели (Picea glauca), ее шишки — основной источник пищи для этого вида грызунов. В такие годы ели производят огромное количество шишек, намного превышающее их обычное количество. Белки на наблюдаемом участке ловились и помечались цветными ушными метками для индивидуального опознавания. Самок метили радиодатчиками, чтобы узнать, где находятся их дупла. Детенышей в дупле пересчитывали после рождения и повторно спустя месяц. У каждой особи брали образец ткани для проведения генетических тестов, определяющих отцовство.

Оказалось, что у красных белок перед большим урожаем шишек бывает два выводка за сезон, что в другие годы встречается крайне редко. Именно в урожайный год больше самок рождали второй помет после успешно выращенного первого (26 процентов против менее чем одного процента в обычный год), а также и после потерянного первого помета (76 процентов против 39 процентов в обычный год). При этом вероятность выживания у детенышей из первого помета гораздо ниже именно перед урожаем, и основной причиной смертности оказался самцовый инфантицид. В случаях, когда удалось напрямую зафиксировать убийство детенышей, генетические анализы показали, что самцы-убийцы не были их отцами, зато стали отцами следующего потомства этой самки.

Таким образом, инфантицид в урожайный год дает самцам шанс на отцовство в текущем сезоне.

Стратегия репродуктивного поведения самцов красных белок зависела от условий среды. Самцы, как и самки, предсказывали урожай елки в настоящем году, но ориентировались ли они на самок или имели свои способы прогнозов — пока неизвестно и требует дальнейших исследований.

Самки разных видов придумали способы борьбы с инфантицидом — такие, как моногамия или наоборот радикальная полигамия (спаривание со всеми возможными самцами, чтобы все они считали детей своими). Самки бурых медведей придумали свой способ защиты детенышей от нападений самцов — они держатся вблизи человеческих поселений, чтобы защитить своих детенышей.

Александра Кочеткова

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