Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Скрипаль — не Фердинанд»: в США резко осадили Мэй за угрозы РФ
«Контрольный в голову»: Путин новой мерой проучил Киев - эксперт
Наталья Подольская отдала сына на акробатику
Исчезающий рай: страны, которые скоро могут уйти под воду
«Сама весна»: Наталья Водянова примерила солнечный образ
Путин высказался о деле Скрипаля В Великобритании было совершено покушение на экс-разведчика Серея Скрипаля и его дочь
Жители Британии попросили прощения у россиян
СМИ: Киевляне массово покидают город
Финны обратились к РФ с ценным предложением по Крыму
Лондон сдает позиции: новый поворот дела Скрипаля
Жириновский о президенте в РФ: теперь будет пожизненно
В Сеть попали фото невесты принца Гарри без одежды
«Сама весна»: Наталья Водянова примерила солнечный образ
Брижит Макрон вышла в свет в мини-платье с кожаным поясом
Названы 5 способов справиться с последствиями бессонной ночи
Перемены на кухне помогут похудеть
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
В Милане построили башню из золота
Фоторепортажи
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
45Состоялись выборы президента России
11:23 (мск), источник: АиФ Красноярск

Из-за ухудшения погодных условий красноярцев просят быть внимательнее

Особенно бдительными нужно быть автомобилистам и пешеходам.

Источник: РИА "Новости"

Из-за шквалистого ветра автомобилистов просят быть внимательнее, сообщили в ГУ МВД по Красноярскому краю.

В такую погоду сильные порывы ветра могут столкнуть автомобиль на встречную полосу. Самыми опасными участками дорог являются мосты, многополосные шоссе в городе и загородные трассы, незащищенные лесополосой. Особое внимание следует обращать на пешеходов.

«Ветер может подтолкнуть пеших участников дорожного движения на проезжую часть. Водителям следует соблюдать скоростной режим и контролировать дистанцию», — советуют в ГИБДД.

Кстати, на севере края из-за ухудшения погодных условий закрыли для движения легкового автотранспорта автодорогу «Норильск — Алыкель». Проезд открыт только для автобусов, следующих по маршруту «Норильск — Кайеркан — Алыкель», а также грузового и технологического транспорта, осуществляющего движение по расписанию.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Омулезамещение. Какая рыба заменит запрещенный байкальский эндемик
Во Франции взяли под стражу Николя Саркози
В Кении умер последний самец северного белого носорога
Макаревич заявил, что не называл россиян «злобными дебилами»
СМИ: «Газпром» заключит с Украиной новый транзитный контракт
Исландия может присоединиться к бойкоту ЧМ-2018 по футболу
В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты
Зачем принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман приехал в США
Спорт
СКА снова выиграет, «Салават» победит в Челябинске Представляем прогнозы на игровой день КХЛ
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Эммануил Виторган готовится снова стать отцом Супруга актера, Ирина Млодик, хочет родить еще одного ребенка
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь