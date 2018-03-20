Жители Иркутска выбрали проекты для благоустройства в 2018 году
Победителем народного голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Иркутске стал
Победителем народного голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Иркутске стал
Об этом 20 марта 2018 года сообщает
Эти территории планируется благоустроить уже в 2018 году. На эти цели будет направлено более 150 млн рублей, из которых более 100 млн — средства городского бюджета. Всего более 70 тыс. иркутян приняли участие в открытом голосовании за общественные пространства. Голосование проходило одновременно с выборами президента России.
Напомним, масштабное благоустройство началось в Иркутске в 2016 году к 355-летию города. Тогда появилось 42 новых парка и сквера. В 2017 году в Иркутске началась реализация проекта «Формирование комфортной городской среды», было благоустроено 13 общественных пространств.
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