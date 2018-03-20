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11:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Жители Иркутска выбрали проекты для благоустройства в 2018 году

Победителем народного голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Иркутске стал историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» (ЦПКиО).

Об этом 20 марта 2018 года сообщает пресс-служба администрации Иркутска. В Правобережном округе большее число голосов жители отдали за сквер на пересечении улиц Сурикова и Чудотворской, в Октябрьском — за Лисихинский парк, в Свердловском — за центральную площадь Академгородка. В Ленинском округе иркутяне выбрали проекты сквера на пересечении улиц Шпачека, Сибирских Партизан и Жукова.

Эти территории планируется благоустроить уже в 2018 году. На эти цели будет направлено более 150 млн рублей, из которых более 100 млн — средства городского бюджета. Всего более 70 тыс. иркутян приняли участие в открытом голосовании за общественные пространства. Голосование проходило одновременно с выборами президента России.

Напомним, масштабное благоустройство началось в Иркутске в 2016 году к 355-летию города. Тогда появилось 42 новых парка и сквера. В 2017 году в Иркутске началась реализация проекта «Формирование комфортной городской среды», было благоустроено 13 общественных пространств.

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