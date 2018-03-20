Жители Иркутска выбрали проекты для благоустройства в 2018 году

Об этом 20 марта 2018 года сообщает пресс-служба администрации Иркутска. В Правобережном округе большее число голосов жители отдали за сквер на пересечении улиц Сурикова и Чудотворской, в Октябрьском — за Лисихинский парк, в Свердловском — за центральную площадь Академгородка. В Ленинском округе иркутяне выбрали проекты сквера на пересечении улиц Шпачека, Сибирских Партизан и Жукова.

Эти территории планируется благоустроить уже в 2018 году. На эти цели будет направлено более 150 млн рублей, из которых более 100 млн — средства городского бюджета. Всего более 70 тыс. иркутян приняли участие в открытом голосовании за общественные пространства. Голосование проходило одновременно с выборами президента России.