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12:49 (мск), источник: Baikal-info.ru

Новое здание для гимназии хотят построить в Тулуне

В центре Тулуне планируется строительство здания, в которое переведут гимназию, сейчас располагающуюся в приспособленном помещении. Об этом 20 марта 2018 года сообщает администрации города.

Источник: РИА "Новости"

Власти начали работу по подготовке проекта строительства школы на 750 мест, прошли публичные слушания по проектам планировки и межевания территории будущей школы.

Как пояснила начальник управления образования Наталья Щербакова в школах №№ 1, 2, 4 и гимназии при проектной мощности в 1800 учеников фактически на сегодняшний день учится 2800. Нет возможности организовать обучение в одну смену, поэтому строительство ещё одно школы очень важно.

Для новой школы выбрана площадка около недостроенного здания роддома, который практически полностью демонтирован. В центр города удобно будет приезжать ученикам гимназии из разных районов Тулуна. Предполагается, что освободившееся здание, которое занимает гимназия, будет переквалифицировано в учреждение культуры, как это и было изначально.

Одним серьёзным вопросом при проектировании новой школы станет необходимость изъять у местных жителей 12 земельных участков, границы которых расположены в зоне проектирования и будущего строительства. «С каждым будет проведена индивидуальная работа, — подчеркнул мэр города Юрий Карих. — Мы прекрасно понимаем, что у каждого здесь обжитый дом и разработанный земельный участок, но я надеюсь, что и вы отнесетесь с пониманием к необходимости строительства школы».

С учётом замечаний проект планировки будет доработан. Дальнейшим этапом станет постановка земельного участка на кадастровый учет и привязка типового проекта школы к местности, после — прохождение экспертизы проектной документации и сметной стоимости.

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