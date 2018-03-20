Новое здание для гимназии хотят построить в Тулуне

Источник: РИА "Новости"

Власти начали работу по подготовке проекта строительства школы на 750 мест, прошли публичные слушания по проектам планировки и межевания территории будущей школы.

Как пояснила начальник управления образования Наталья Щербакова в школах №№ 1, 2, 4 и гимназии при проектной мощности в 1800 учеников фактически на сегодняшний день учится 2800. Нет возможности организовать обучение в одну смену, поэтому строительство ещё одно школы очень важно.

Для новой школы выбрана площадка около недостроенного здания роддома, который практически полностью демонтирован. В центр города удобно будет приезжать ученикам гимназии из разных районов Тулуна. Предполагается, что освободившееся здание, которое занимает гимназия, будет переквалифицировано в учреждение культуры, как это и было изначально.

Одним серьёзным вопросом при проектировании новой школы станет необходимость изъять у местных жителей 12 земельных участков, границы которых расположены в зоне проектирования и будущего строительства. «С каждым будет проведена индивидуальная работа, — подчеркнул мэр города Юрий Карих. — Мы прекрасно понимаем, что у каждого здесь обжитый дом и разработанный земельный участок, но я надеюсь, что и вы отнесетесь с пониманием к необходимости строительства школы».