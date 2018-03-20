Новое здание для гимназии хотят построить в Тулуне
В центре Тулуне планируется строительство здания, в которое переведут гимназию, сейчас располагающуюся в приспособленном помещении. Об этом 20 марта 2018 года сообщает администрации города.
В центре Тулуне планируется строительство здания, в которое переведут гимназию, сейчас располагающуюся в приспособленном помещении. Об этом 20 марта 2018 года сообщает администрации города.
Власти начали работу по подготовке проекта строительства школы на 750 мест, прошли публичные слушания по проектам планировки и межевания территории будущей школы.
Как пояснила начальник управления образования Наталья Щербакова в школах №№ 1, 2, 4 и гимназии при проектной мощности в 1800 учеников фактически на сегодняшний день учится 2800. Нет возможности организовать обучение в одну смену, поэтому строительство ещё одно школы очень важно.
Для новой школы выбрана площадка около недостроенного здания роддома, который практически полностью демонтирован. В центр города удобно будет приезжать ученикам гимназии из разных районов Тулуна. Предполагается, что освободившееся здание, которое занимает гимназия, будет переквалифицировано в учреждение культуры, как это и было изначально.
Одним серьёзным вопросом при проектировании новой школы станет необходимость изъять у местных жителей 12 земельных участков, границы которых расположены в зоне проектирования и будущего строительства. «С каждым будет проведена индивидуальная работа, — подчеркнул мэр города Юрий Карих. — Мы прекрасно понимаем, что у каждого здесь обжитый дом и разработанный земельный участок, но я надеюсь, что и вы отнесетесь с пониманием к необходимости строительства школы».
С учётом замечаний проект планировки будет доработан. Дальнейшим этапом станет постановка земельного участка на кадастровый учет и привязка типового проекта школы к местности, после — прохождение экспертизы проектной документации и сметной стоимости.
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