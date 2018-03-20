В Казани состоится V Всероссийский форум «Время кино»

Форум, направленный на поддержку региональных кинематографистов, будет работать в секциях питчинга кинопроектов, конкурса киносценариев, КиноPROFI, пиара и продвижения.



Спикерами и членами отборочной комиссии «Питчинга кинопроектов» выступят известные продюсеры, сценаристы, режиссеры, представители кинокомпаний.



Ведущие кинокомпании обеспечат победителям форума финансовую, продюсерскую и техническую поддержку. Лауреаты получат внушительные денежные суммы, стажировку на профессиональной студии в Москве, сертификат на съемочную технику и другие подарки. Спикеры дадут мастер-классы.



21 марта на площадке Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ состоится пресс-конференция, посвященная форуму «Время кино». Спикерами выступят руководитель сектора кинематографии Министерства культуры РТ Лия Гильмутдинова, председатель Союза кинематографистов России Ильдар Ягафаров, руководитель форума «Время кино» Альбина Нафигова.