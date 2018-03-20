В Казани состоится V Всероссийский форум «Время кино»
(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В столице Татарстана с 28 по 31 марта в пятый раз пройдет всероссийский форум «Время кино», сообщает оргкомитет фестиваля.
(Казань, 20 марта, «Татар-информ»). В столице Татарстана с 28 по 31 марта в пятый раз пройдет всероссийский форум «Время кино», сообщает оргкомитет фестиваля.
Форум, направленный на поддержку региональных кинематографистов, будет работать в секциях питчинга кинопроектов, конкурса киносценариев, КиноPROFI, пиара и продвижения.
Спикерами и членами отборочной комиссии «Питчинга кинопроектов» выступят известные продюсеры, сценаристы, режиссеры, представители кинокомпаний.
Ведущие кинокомпании обеспечат победителям форума финансовую, продюсерскую и техническую поддержку. Лауреаты получат внушительные денежные суммы, стажировку на профессиональной студии в Москве, сертификат на съемочную технику и другие подарки. Спикеры дадут
21 марта на площадке Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ состоится
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