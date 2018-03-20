В Калининграде 21 марта пройдёт голосование по выбору территории для благоустройства

Во второй тур вышли три территории, набравшие наибольшее количество голосов по итогам общественного обсуждения, — пешеходная зона по улицам Соммера и Рокоссовского, участок у озера Летнего, набережная Нижнего пруда.
Рейтинговое голосование организуют с 8:30 до 19:30 в трёх МФЦ Калининграда:
• на улице Челнокова, 11.
• на улице Инженерной, 3.
На каждом из трёх участков члены счётной комиссии составят список голосующих горожан. «Проголосовать смогут граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста и имеющие место жительства на территории города. Для получения бюллетеня участник голосования должен предъявить паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий его личность, и поставить в списке подпись, подтверждающую получение бюллетеня и согласие на обработку персональных данных», — уточнили в мэрии.
Итоги голосования опубликуют на официальном сайте городской администрации.
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