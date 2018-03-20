В Калининграде 21 марта пройдёт голосование по выбору территории для благоустройства

Во второй тур вышли три территории, набравшие наибольшее количество голосов по итогам общественного обсуждения, — пешеходная зона по улицам Соммера и Рокоссовского, участок у озера Летнего, набережная Нижнего пруда.

На каждом из трёх участков члены счётной комиссии составят список голосующих горожан. «Проголосовать смогут граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста и имеющие место жительства на территории города. Для получения бюллетеня участник голосования должен предъявить паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий его личность, и поставить в списке подпись, подтверждающую получение бюллетеня и согласие на обработку персональных данных», — уточнили в мэрии.