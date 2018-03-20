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12:44 (мск), источник: Калининград.Ru

В Калининграде 21 марта пройдёт голосование по выбору территории для благоустройства

В среду, 21 марта, горожане смогут выбрать одну из трёх общественных территорий, где в 2018 году проведут благоустройство. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе мэрии.

Источник: Калининград.Ru

Во второй тур вышли три территории, набравшие наибольшее количество голосов по итогам общественного обсуждения, — пешеходная зона по улицам Соммера и Рокоссовского, участок у озера Летнего, набережная Нижнего пруда.

Рейтинговое голосование организуют с 8:30 до 19:30 в трёх МФЦ Калининграда:

• на площади Победы, 1.

• на улице Челнокова, 11.

• на улице Инженерной, 3.

На каждом из трёх участков члены счётной комиссии составят список голосующих горожан. «Проголосовать смогут граждане РФ, достигшие 14-летнего возраста и имеющие место жительства на территории города. Для получения бюллетеня участник голосования должен предъявить паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий его личность, и поставить в списке подпись, подтверждающую получение бюллетеня и согласие на обработку персональных данных», — уточнили в мэрии.

Итоги голосования опубликуют на официальном сайте городской администрации.

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