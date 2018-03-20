В красноярском лицее отказались от оценок
Вместо оценок учителя пишут в дневниках примечания для детей и родителей.
Вместо оценок учителя пишут в дневниках примечания для детей и родителей.
В лицее № 9 «Лидер» в Красноярске отказались от оценок и ввели безотметочную систему. В управлении образования подробности нового метода обещали рассказать завтра. Sibnovosti.ru уже сегодня связались с директором лицея и выяснили, как учителя оценивают успехи детей.
К слову, на сайте учреждения опубликована статья российского психолога Игоря Татарского. В материале он рассказывает, почему оценочная система в образовании устарела.
«Сосредоточение детей с самых ранних лет на оценках в ущерб освоению учебного предмета приводит в действие механизм, известный в психологии как “сдвиг с мотива на цель”. Главным мерилом личности ребенка выступают получаемые им оценки — по крайней мере, он так считает», — приводит доводы психолог.
По словам руководителя лицея, безоценочная система создана для удобства и мотивации учеников, а также для лучшего понимания процесса у родителей.
Детям не ставятся отметки в цифровом варианте. Но им в дневниках пишут развернутые пояснения по каждому заданию. Например, тот или иной ученик усвоил одну тему, но не понял другую. Учитель об этом пишет. Родители и ребенок понимают, над чем нужно поработать. В конце четверти ученик получает отметку в виде цифры по контрольной работе и образовательной игре. Последняя построена на пройденных темах".
Однако не все учителя поддерживают безоценочную систему. В беседе с корреспондентом учитель с 25-летним стажем работы из красноярской гимназии пояснила, что сегодня дети не стремятся получать знания даже с оценками. Если отказаться от отметок, то ученики «совсем расслабятся и перестанут готовиться к урокам».
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