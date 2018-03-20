Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин ответил Макрону на обвинения по делу Скрипаля
В Архангельской области женщине отказали в госпитализации, она умерла
Тимати отметил день рождения дочери в Пушкинском музее
Захарова отреагировала на слова Макаревича о россиянах
Брижит Макрон вышла в свет в мини-платье с кожаным поясом
Путин поблагодарил россиян за единство Глава государства поблагодарил россиян за поддержку. «Спасибо вам большое за результат», — сказал он
Северный удар по СПГ США: РФ распечатывает стратегическую кубышку
СМИ: в ООН сорвали выступление России
На чем майор Путин ездил по ГДР: откровения сослуживцев
Россиянин вживил себе ключ от авто (и не только)
«Змей Горыныч» разрушил тоннели боевиков в Восточной Гуте — видео
Жириновский о президенте в РФ: выборов не будет
«Сама весна»: Наталья Водянова примерила солнечный образ
Брижит Макрон вышла в свет в мини-платье с кожаным поясом
Молоко утконоса убивает супермикробы
К 38 годам «человек-бабочка» стал силачом
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
8 способов декорировать стены в съемной квартире
Фоторепортажи
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
8Подготовка к выборам президента РФ
12:22 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В красноярском лицее отказались от оценок

Вместо оценок учителя пишут в дневниках примечания для детей и родителей.

В лицее № 9 «Лидер» в Красноярске отказались от оценок и ввели безотметочную систему. В управлении образования подробности нового метода обещали рассказать завтра. Sibnovosti.ru уже сегодня связались с директором лицея и выяснили, как учителя оценивают успехи детей.

Директор лицея Ирина Осетрова пояснила, что выставление оценок никак не стимулирует детей к обучению и развитию. Многие школьники начинают бояться преподавателей, а также плохих оценок. Успехи «отличников», напротив, формируют негативное отношение к учебному процессу.

К слову, на сайте учреждения опубликована статья российского психолога Игоря Татарского. В материале он рассказывает, почему оценочная система в образовании устарела.

«Сосредоточение детей с самых ранних лет на оценках в ущерб освоению учебного предмета приводит в действие механизм, известный в психологии как “сдвиг с мотива на цель”. Главным мерилом личности ребенка выступают получаемые им оценки — по крайней мере, он так считает», — приводит доводы психолог.

По словам руководителя лицея, безоценочная система создана для удобства и мотивации учеников, а также для лучшего понимания процесса у родителей.

Детям не ставятся отметки в цифровом варианте. Но им в дневниках пишут развернутые пояснения по каждому заданию. Например, тот или иной ученик усвоил одну тему, но не понял другую. Учитель об этом пишет. Родители и ребенок понимают, над чем нужно поработать. В конце четверти ученик получает отметку в виде цифры по контрольной работе и образовательной игре. Последняя построена на пройденных темах".
директор лицея

Однако не все учителя поддерживают безоценочную систему. В беседе с корреспондентом учитель с 25-летним стажем работы из красноярской гимназии пояснила, что сегодня дети не стремятся получать знания даже с оценками. Если отказаться от отметок, то ученики «совсем расслабятся и перестанут готовиться к урокам».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Краевой фонд капремонта проверит инспекция из Москвы
Во Франции взяли под стражу Николя Саркози
В Кении умер последний самец северного белого носорога
СМИ: «Газпром» заключит с Украиной новый транзитный контракт
Макаревич заявил, что не называл россиян «злобными дебилами»
Почему учителя против изменения образовательных стандартов
Зачем принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман приехал в США
В Госдуму внесен законопроект об использовании криптовалюты
Спорт
СКА снова выиграет, «Салават» победит в Челябинске Представляем прогнозы на игровой день КХЛ
Авто
Немцы сделали очень быструю «Волгу» ГАЗ-21 (и теперь продают) Немецкая компания eTower GmbH, которая находится неподалёку от Ганновера, выставила на продажу необычную «Волгу»
Hi-Tech
Взрывной интернет: в России разработали новый материал для сверхскоростной передачи данных Карбид кремния поможет квантовым линиям связи.
Кино
Госпитализирован актер Федор Добронравов Александр Ширвиндт рассказал подробности о состоянии артиста
Недвижимость
В Москве снесут 19 пятиэтажек вне программы реновации
Павильоны метро «Солнцево» сделали в виде деревенских домиков
Легендарный отель в Венеции предложил номера за 4 евро
В Лондоне выставили на продажу дом известного художника
Леди
Меган Маркл, Ольга Бузова: звезды, которым хакеры испортили жизнь Некоторые популярные личности на скандалах с похищением личной информации и фотографий сделали себе имя
Дети
Андрей Малахов подтвердил вторую беременность Ксении Собчак 36-летняя Ксения дала волю эмоциям во время недавнего телеэфира.
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
10 главных правил подбора мебели
Как спланировать узкую кухню: идеи, планировки, советы дизайнеров
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь