В красноярском лицее отказались от оценок

В лицее № 9 «Лидер» в Красноярске отказались от оценок и ввели безотметочную систему. В управлении образования подробности нового метода обещали рассказать завтра. Sibnovosti.ru уже сегодня связались с директором лицея и выяснили, как учителя оценивают успехи детей.

Директор лицея Ирина Осетрова пояснила, что выставление оценок никак не стимулирует детей к обучению и развитию. Многие школьники начинают бояться преподавателей, а также плохих оценок. Успехи «отличников», напротив, формируют негативное отношение к учебному процессу.

К слову, на сайте учреждения опубликована статья российского психолога Игоря Татарского. В материале он рассказывает, почему оценочная система в образовании устарела.

«Сосредоточение детей с самых ранних лет на оценках в ущерб освоению учебного предмета приводит в действие механизм, известный в психологии как “сдвиг с мотива на цель”. Главным мерилом личности ребенка выступают получаемые им оценки — по крайней мере, он так считает», — приводит доводы психолог.

По словам руководителя лицея, безоценочная система создана для удобства и мотивации учеников, а также для лучшего понимания процесса у родителей.

Детям не ставятся отметки в цифровом варианте. Но им в дневниках пишут развернутые пояснения по каждому заданию. Например, тот или иной ученик усвоил одну тему, но не понял другую. Учитель об этом пишет. Родители и ребенок понимают, над чем нужно поработать. В конце четверти ученик получает отметку в виде цифры по контрольной работе и образовательной игре. Последняя построена на пройденных темах". директор лицея