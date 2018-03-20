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12:51 (мск), источник: Baikal-info.ru

День немецкого языка в Иркутской области пройдёт 21 марта

День немецкого языка в Иркутской области состоится 21 марта 2018 года в областной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского. Как сообщает библиотека, в этом году праздник немецкого языка посвящён предстоящему чемпионату мира по футболу в России.

Ключевое событие промоакции, которую организуют специалисты отдела литературы на иностранных языках библиотеки и Центра немецкого языка им. В. фон Гумбольдта, — это страноведческий квест по Германии. На заключительном этапе квеста состоится футбольный слэм — показательные выступления участников квеста.

Кроме того, в программе акции: семинар повышения квалификации для учителей и преподавателей, тренинги и мастер-классы для школьников и студентов. Будет работать фотозона, где можно будет нанести аквагрим и сделать красивые фотографии. Релакс-зона предлагает попеть в караоке, позаниматься йогой, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению сувенира с футбольной тематикой.

Генеральным партнёром акции является Гёте-институт Новосибирск.
Акция состоится 21 марта с 13.00 до 18.00, оно призвано популяризировать немецкий язык среди школьников и студентов г. Иркутска и Иркутской области и содействовать развитию их интеллектуальных и творческих способностей.

Подробнее о том, какие мероприятия акции проходят на немецком языке, а какие на русском — читайте в программе акции на сайте библиотеки.

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