День немецкого языка в Иркутской области пройдёт 21 марта
День немецкого языка в Иркутской области состоится 21 марта 2018 года в областной библиотеке им. И. И.
День немецкого языка в Иркутской области состоится 21 марта 2018 года в областной библиотеке им. И. И.
Ключевое событие промоакции, которую организуют специалисты отдела литературы на иностранных языках библиотеки и Центра немецкого языка им. В. фон Гумбольдта, — это страноведческий квест по Германии. На заключительном этапе квеста состоится футбольный слэм — показательные выступления участников квеста.
Кроме того, в программе акции: семинар повышения квалификации для учителей и преподавателей, тренинги и
Генеральным партнёром акции является
Акция состоится 21 марта с 13.00 до 18.00, оно призвано популяризировать немецкий язык среди школьников и студентов г. Иркутска и Иркутской области и содействовать развитию их интеллектуальных и творческих способностей.
Подробнее о том, какие мероприятия акции проходят на немецком языке, а какие на русском — читайте в программе акции на сайте библиотеки.
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