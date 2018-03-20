Метель и мокрый снег прогнозируется в Иркутской области
Усиление ветра, метели, мокрый снег прогнозируют синоптики в Иркутской области.
Усиление ветра, метели, мокрый снег прогнозируют синоптики в Иркутской области.
В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин. Об этом 20 марта 2018 года сообщает
В связи с этим увеличиваются риски возникновения
Основная причина дорожных неприятностей — ухудшение сцепления колес автомобиля с поверхностью дороги. При управлении машиной, следует соблюдать дистанцию, снизить в
Кроме того, метеорологи предупреждают о высокой лавинной опасности: в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин. В любую погоду не следует пересекать лощины со склонами более 30 градусов, а после снегопада переходить лощины с крутизной склонов более 20 градусов можно лишь через 2 — 3 дня. Наиболее опасный период схода лавин — весна и лето, время — с 10 часов утра до захода солнца.
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