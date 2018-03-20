Метель и мокрый снег прогнозируется в Иркутской области

Источник: РИА "Новости"

В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин. Об этом 20 марта 2018 года сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области со ссылкой на Иркутскгидромет. В среду, 21 марта, ночью и утром местами по области ожидается усиление северо-западного ветра до 17−22 м/с, днём юго-западного ветра до 13−18 м/с, снег, метели, ночью налипание мокрого снега. На дорогах области — снежный накат.

В связи с этим увеличиваются риски возникновения дорожно-транспортных происшествий и случаи травматизма среди населения. Сотрудники МЧС призывают пешеходов и автолюбителей соблюдать правила безопасности.

Основная причина дорожных неприятностей — ухудшение сцепления колес автомобиля с поверхностью дороги. При управлении машиной, следует соблюдать дистанцию, снизить в два-три раза интенсивность разгонов и торможений; избегать резких маневрирований и обгонов. Важно помнить, что ездить по глубокому снегу необходимо без остановок и переключения передач. Автолюбителям рекомендовано избегать дальних поездок, особенно тем, кто не уверен в своих водительских навыках. Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, нужно снизить скорость до минимума.