Снегопады задержатся в Челябинской области еще на несколько суток, давление будет падать
Снегопады в Челябинской области сохранятся на ближайшие несколько суток. Перепад температур от минуса к плюсу и обратно приведет к гололеду на дорогах.
Снегопады в Челябинской области сохранятся на ближайшие несколько суток. Перепад температур от минуса к плюсу и обратно приведет к гололеду на дорогах.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, за минувшие сутки в области выпало от 0,1−5 миллиметров осадков, местами отмечались метели.
Сегодня синоптики обещают в большинстве районов небольшой снег, местами умеренный снег, на юге — мокрый снег. В отдельных районах возможны слабые метели, в южных районах местами отложение мокрого снега на проводах. Завтра снег будет лишь в отдельных районах. В четверг и в пятницу в большинстве муниципалитетов области прогнозируется мокрый снег, местами сильный.
Накануне и в дневные, и в ночные часы отмечались минусовые температуры воздуха. Но уже сегодня в южных районах столбик термометра днем может подняться до отметки плюс один градус. В последующие дни воздух будет прогреваться более интенсивно — до плюс 4 градусов. Это может привести к гололедным явлениям.
Кроме того, ожидается падение атмосферного давления. К четвергу оно может снизиться до 720 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц меньше нормы.
Синоптики также обещают усиление ветра до 9 метров в секунду, отдельные порывы до 15 метров в секунду.
Колебания температуры и атмосферного давления могут стать причиной ухудшений самочувствия у метеозависимых людей с
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