Провериться на туберкулез в Перми можно будет бесплатно
Мероприятия пройдут в краевом центре профилактики и Парке имени Горького.
Мероприятия пройдут в краевом центре профилактики и Парке имени Горького.
Пермский краевой центр медицинской профилактики приглашает пермяков и жителей края принять участие в мероприятиях, приуроченных к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, который отмечается 24 марта.
22 марта с 10 до 15 часов в Пермском краевом центре профилактики (ул. Пушкина, 85) все желающие смогут пройти анкетирование на выявление факторов риска развития туберкулеза, флюорографию и получить консультацию
24 марта с 10 до 16 часов в Парке им. Горького пермяки смогут бесплатно проверить артериальное давление, уровень сахара и холестерина, и получить краткую консультацию терапевта в мобильном центре. Также все желающие смогут пройти флюорографию в передвижном кабинете и задать все интересующие вопросы по профилактике, лечению и диагностике туберкулеза специалистам пермского краевого диспансера «Фтизиопульмонология».
Кроме того, в медицинских учреждениях края также состоятся школы здоровья и лекции для пациентов. Узнать расписание можно, обратившись в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС, сообщили в краевом минздраве.
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