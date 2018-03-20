В Омске на улице Барабинской появятся новые фонари. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В 2018 году в Октябрьском округе Омска построят новую линию уличного освещения. Так, новые фонари появятся на улице Барабинской (на участке от улицы Кирова до улицы Полевой).

Отметим, что деньги на эти цели выделят из городского бюджета.