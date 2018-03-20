В Омске на улице Барабинской появятся новые фонари
В мэрии готовятся к аукциону по выбору подрядчика на строительство линии наружного освещения.
В мэрии готовятся к аукциону по выбору подрядчика на строительство линии наружного освещения.
В Омске на улице Барабинской появятся новые фонари. Об этом сообщает
В 2018 году в Октябрьском округе Омска построят новую линию уличного освещения. Так, новые фонари появятся на улице Барабинской (на участке от улицы Кирова до улицы Полевой).
Отметим, что деньги на эти цели выделят из городского бюджета.
Как пояснили в департаменте строительства омской мэрии, в настоящее время идёт подготовка к проведению аукциона по выбору подрядной организации для строительства линии наружного освещения. С победителем торгов заключат контракт. Ориентировочно, это произойдёт в мае 2018 года.
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