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12:48 (мск), источник: Клопс.ru

В Казани задержали самолёт «Аэрофлота» с пьяным пилотом

17 марта в Казани задержан вылет самолёта, за штурвал которого сел пьяный пилот. Как сообщает Telegram-канал Mash, рейс № 1279 должна была выполнять компания «Аэрофлот».

Источник: Клопс.ru

Сам пилот, 42-летний Вадим Кашин, уверял, что выпил только бокал красного вина накануне вылета. Он уговаривал медиков дать разрешение на взлёт и уверял, что «нормально долетит». Получив отказ, нарушитель порвал акт освидетельствования. В его крови обнаружили 0,2 промилле.

В самолёте находилось 80 пассажиров, в том числе два ребёнка. В итоге вылет был задержан на шесть часов.

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