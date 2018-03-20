В Казани задержали самолёт «Аэрофлота» с пьяным пилотом

Сам пилот, 42-летний Вадим Кашин, уверял, что выпил только бокал красного вина накануне вылета. Он уговаривал медиков дать разрешение на взлёт и уверял, что «нормально долетит». Получив отказ, нарушитель порвал акт освидетельствования. В его крови обнаружили 0,2 промилле.