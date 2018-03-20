В Екатеринбурге жительница Эльмаша прописала в квартире почти 7 000 человек

В Екатеринбурге в одной из квартир на улице Баумана, 20, в ходе расследования уголовного дела о фиктивной регистрации по месту жительства, где было прописано 57 человек, выяснилось, что цифра в десятки раз больше — 6 844 человека, сообщает в о вторник, 20 марта, «АиФ-Урал».

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова раскритиковала работу городской полиции, приведя такие цифры во время заседания Екатеринбургской городской думы, на которой сегодня отчитывался руководитель УМВД Сергей Кулагин. «Когда там было прописано 57 человек, было возбуждено дело по фиктивной прописке. Но в ходе расследования дела их количество выросло до 6 844 человек. Чем занимались участковый уполномоченный, оперуполномоченный? Это невозможно не заметить», — поинтересовалась Светлана Кузнецова.

В свою очередь, Сергей Кулагин отметил, что регистрация проходила через МФЦ. В пресс-службе свердловской областной полиции отметили, что расследуемое сейчас уголовное дело находится на личном контроле руководства городской полиции.