В Екатеринбурге жительница Эльмаша прописала в квартире почти 7 000 человек
Прокурор уральской столицы Светлана Кузнецова раскритиковала работу городской полиции.
Прокурор уральской столицы Светлана Кузнецова раскритиковала работу городской полиции.
В Екатеринбурге в одной из квартир на улице Баумана, 20, в ходе расследования уголовного дела о фиктивной регистрации по месту жительства, где было прописано 57 человек, выяснилось, что цифра в десятки раз больше — 6 844 человека, сообщает в о вторник, 20 марта, «АиФ-Урал».
Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова раскритиковала работу городской полиции, приведя такие цифры во время заседания Екатеринбургской городской думы, на которой сегодня отчитывался руководитель УМВД Сергей Кулагин. «Когда там было прописано 57 человек, было возбуждено дело по фиктивной прописке. Но в ходе расследования дела их количество выросло до 6 844 человек. Чем занимались участковый уполномоченный, оперуполномоченный? Это невозможно не заметить», — поинтересовалась Светлана Кузнецова.
В свою очередь, Сергей Кулагин отметил, что регистрация проходила через МФЦ. В
Уместно отметить, что сегодня прокуратура Качканара утвердила обвинительное заключение в отношении местной жительницы, которая зарегистрировала в своей квартире гражданина Киргизии. Но по факту мужчина не жил по представленному месту жительства. Уголовное наказание по ст. 322.2 УК РФ («Фиктивная регистрация иностранного гражданина») предусматривает срок наказания до трех лет лишения свободы.
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