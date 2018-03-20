В Ростове на время ЧМ-2018 перекроют несколько улиц

Так полностью перекроют Театральную площадь, она будет закрыта даже для общественного транспорта. В дни матчей на своем автомобиле нельзя будет проехать по Садовой — от Ворошиловского до Театрального, по Суровова — от Кировского до Крепостного. Запрет коснется и Ворошиловского моста, одна его часть станет пешеходной. Ограничения будут действовать с 6 утра, открывать дороги собираются спустя три часа после завершения матчей.