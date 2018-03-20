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17:48 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове на время ЧМ-2018 перекроют несколько улиц

Центр Ростова-на-Дону закроют для движения транспорта. Ограничения будут действовать во время Чемпионата мира по футболу.

Так полностью перекроют Театральную площадь, она будет закрыта даже для общественного транспорта. В дни матчей на своем автомобиле нельзя будет проехать по Садовой — от Ворошиловского до Театрального, по Суровова — от Кировского до Крепостного. Запрет коснется и Ворошиловского моста, одна его часть станет пешеходной. Ограничения будут действовать с 6 утра, открывать дороги собираются спустя три часа после завершения матчей.

«Самые существенные ограничения коснутся улицы Левобережной. Там, предварительно, в транспортный периметр попадает участок от Ворошиловского моста и примыкания к Чемордачке до Казачьего хутора, там, где дорога делает крутой поворот», — прокомментировал директор МБУ «Центр ИТС» Василий Зырянов.

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