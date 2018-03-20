Рианна предложила мужчинам накрасить губы
В новом рекламном ролике косметического бренда певицы Рианны Rihanna’s Fenty Beauty демонстрируется губная помада для всех полов, сообщает Highsnobiety.
В новом рекламном ролике косметического бренда певицы Рианны Rihanna’s Fenty Beauty демонстрируется губная помада для всех полов, сообщает Highsnobiety.
В клипе снялся известный чернокожий
Производитель Rihanna’s Fenty Beauty заявил, что своей рекламной кампанией оспаривает социальные нормы и предлагает представителям всех национальностей и полов пользоваться его продукцией.
В феврале Манхэттенский
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