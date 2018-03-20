Рианна предложила мужчинам накрасить губы

В клипе снялся известный чернокожий Instagram-блогер @BlameItOnKway , который примерил на себя разные оттенки помады RiRi’s Mattemoiselle lipstick. С каждым новым цветом Квэй перевоплощается в новый образ, начиная с инструктора по фитнесу 1980-х годов и заканчивая пародией на африканскую реп-звезду Фокси Браун.

Производитель Rihanna’s Fenty Beauty заявил, что своей рекламной кампанией оспаривает социальные нормы и предлагает представителям всех национальностей и полов пользоваться его продукцией.